'KLM moet pure vakantievluchten schrappen'

Vliegen op 'overbodige zonbestemmingen'? Dan geen staatssteun.

Een voorwaarde voor staatssteun aan KLM zou moeten zijn dat de vliegmaatschappij vakantiebestemmingen die geen meerwaarde hebben voor de Nederlandse economie, laat vallen. Dat schrijft Jan Paternotte van regeringspartij D66 in Het Financieele Dagblad.

KLM-problemen door corona

Het kabinet maakte eind vorige week bekend dat het tussen 2 en 4 miljard euro wil steken in de luchtvaartmaatschappij die door de coronacrisis in grote problemen is gekomen. Over de voorwaarden wordt nog gesproken. Maar in elk geval mag het bedrijf geen bonussen, winsten of dividend uitkeren. Ook wordt gedacht aan het terugdringen van nachtvluchten en de CO2-uitstoot.

Jan Paternotte. | Foto: ANP / Sem van der Wal

D66'er Paternotte vindt dat er ook gekeken moet worden naar de functie die het bedrijf in de toekomst moet vervullen. De KLM heeft de afgelopen jaren bestemmingen als Malaga, Ibiza en Las Vegas aan haar netwerk toegevoegd. Volgens Paternotte hebben deze bestemmingen geen extra meerwaarde voor de Nederlandse economie. „Onderzoeksbureau CE Delft berekende al dat pure vakantievluchten de Nederlandse economie juist benadelen en banen kosten", zegt Paternotte.

Richten op zakelijke reizen

Hij vindt dat de KLM zich moet richten op het netwerk van zakelijke bestemmingen. „Als KLM steun van de staat nodig heeft voor haar voortbestaan, moet daar ook iets tegenover staan. Een netwerk dat ons banen en economische groei oplevert, en niet extra geld kost."

Paternottes komt met zijn mening in een tijd dat zijn D66 er niet goed voor staat in de peilingen. Ten opzichte van de vorige peiling op 8 maart verliest de partij drie zetels en is 'de electorale positie duidelijk verzwakt'.