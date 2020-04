Kinderen krijgen te eten uit huwelijkspot van prins Harry en Meghan

Vakbond CNV vindt dat supermarktmedewerkers een bonus verdienen voor hun harde werk in deze moeilijke tijden. CNV-bestuurder Jacqueline Twerda denkt aan enkele honderden euro's. Of dat ook echt gaat gebeuren, is echter nog maar de vraag. „Nederlandse supermarkten zijn echt kruideniers."

„Mensen zijn op dit moment aan het werk onder spannende omstandigheden, en dat ervaren ze ook zo", vertelt Twerda aan Metro. „In Frankrijk krijgen supermarktmedewerkers een bonus van 1000 euro, in Amerika 2 dollar extra op het uurloon. Dat zien onze mensen ook."

Het is niet zo dat Nederlands supermarktpersoneel helemaal niks krijgt, beaamt ze. „Ze krijgen een chocoladereep met 'Je bent een topper', een Pathé Thuis-voucher of een cadeaubon van 25 euro. Ik geloof best dat dat sympathiek bedoeld is, maar ergens is het ook een beetje een middelvinger. Het staat in nul verhouding met de omzet die ze draaien."