Jouw pronkstuk in een museum? Nu kan het!

Waar deuren worden gesloten, zijn er andere deuren die juist opengaan. Nu de musea gedwongen dicht zijn, ontstaan er mooie alternatieve initiatieven om onze kunst, cultuur en erfgoed te bewonderen.

De Nationale Museumweek gaat vanaf 20 april gewoon van start. In een digitale uitvoering. En juist dat zal er meer dan ooit voor zorgen dat kunstwerken en andere pronkstukken verbindend gaan werken. Want dit is dé kans voor iedereen om zijn eigen schatten aan te bieden als museumstuk.

Wat gaat er gebeuren? Ruim 400 musea brengen een ode aan 75 jaar culturele vrijheid. Dat doen zij door op de Dam in Amsterdam een virtuele Gouden Pronkstuk te onthullen. Via museumweek.nl kunnen bezoekers dit digitale pronkstuk in een 360 graden omgeving bezoeken en bewonderen.

Eigen pronkstukken

Maar het zijn niet alleen de musea die hieraan bij zullen dragen. Iedereen kan zijn eigen pronkstuk insturen dat wellicht een plekje krijgt in het Gouden Pronkstuk. Van klein tot groot, iedereen kan iets inzenden wat persoonlijke waarde vertegenwoordigt.

Al die ingezonden stukken zullen de binnenkant sieren van het virtuele kunstwerk op de Dam. De buitenkant van het werk - dat uit vier panelen bestaat die het Nationaal Monument omarmen – wordt gevormd door werken van de musea.

De Museumweek heeft dit jaar als thema: Ontdek samen, juist nu, ons échte goud – in vrijheid. En hoe zuur de coronacrisis ook is - ook voor musea - het biedt wel de kans om het dit jaar ook écht samen te doen. Met z’n allen vormen we als het ware een week lang een groot nationaal museum!

Alles doorstaan

De symboliek van de tijdloze collecties is iets dat Mirjam Moll - directeur Museumvereniging - in deze roerige tijd erg aanspreekt: „Onze museale collecties hebben álle tijden doorstaan”, zegt zij. „Al vijf jaar lang wordt tijdens de Museumweek aandacht besteed aan ons échte goud en laten we mensen zien wat voor een bijzonder en groots cultureel kapitaal wij in Nederland hebben. Het belang van kunst, cultuur en erfgoed lijkt juist nu groter dan ooit. Vandaar dat we doorgaan met de Nationale Museumweek. In deze verantwoorde digitale variant.”

Via museumweek.nl zijn verder allerlei digitale tours door honderden musea vanuit je eigen huis te volgen. Nog nooit kon je zo gemakkelijk zoveel musea in korte tijd bezoeken. Ook ideaal voor kinderen om kennis te maken met al die leuke musea die ons land te bieden heeft.

Daarnaast zijn er dagelijks uitzendingen van #OnsEchteGoudTV, die gepresenteerd worden door Sahil Aissa. Hierin komen de pronkstukken van de musea en de mensen thuis aan bod, die een ode vormen aan de vrijheid. Tevens zullen er digitale activiteiten van de verschillende musea worden uitgelicht. Het leuke hieraan is dat ook de kleinere musea aan de beurt zullen komen, waardoor je een goed beeld krijgt van wat Nederland nu eigenlijk allemaal te bieden heeft op het gebied van cultuur, erfgoed en kunst.