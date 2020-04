Indrukwekkende beelden van vuurspuwende Anak Krakatau

India verlengt de lockdown van 21 dagen in het hele land tot 30 april. Dat geeft de autoriteiten en gezondheidswerkers in het land meer tijd om de groeiende verspreiding van het coronavirus onder controle te houden.

De eerste minister van Delhi, Arvind Kejriwal, zei op Twitter dat premier Narendra Modi, die zaterdag een ontmoeting had met de staatsleiders van het land, de juiste beslissing had genomen om de lockdown, die op 14 april zou eindigen, te verlengen. Er is geen formele aankondiging geweest van de regering.

De lockdown van drie weken in India begon op 25 maart. Modi heeft de pandemie beschreven als een "sociale noodsituatie", aangezien de besmettingen blijven toenemen. Het aantal bevestigde coronagevallen in het land is nu 7600 met 249 sterfgevallen, volgens gegevens van de in Baltimore gevestigde Johns Hopkins University. De werkelijke cijfers zouden echter veel hoger zijn.