India en Ierland verlengen duur van lockdown

India verlengt de lockdown van 21 dagen in het hele land tot 30 april. Dat geeft de autoriteiten en gezondheidswerkers in het land meer tijd om de groeiende verspreiding van het coronavirus onder controle te houden.

De eerste minister van Delhi, Arvind Kejriwal, zei op Twitter dat premier Narendra Modi, die zaterdag een ontmoeting had met de staatsleiders van het land, de juiste beslissing had genomen om de lockdown, die op 14 april zou eindigen, te verlengen. Er is geen formele aankondiging geweest van de regering.

De lockdown van drie weken in India begon op 25 maart. Modi heeft de pandemie beschreven als een "sociale noodsituatie", aangezien de besmettingen blijven toenemen. Het aantal bevestigde coronagevallen in het land is nu 7600 met 249 sterfgevallen, volgens gegevens van de in Baltimore gevestigde Johns Hopkins University. De werkelijke cijfers zouden echter veel hoger zijn.

5 mei

Ook de Ierse regering heeft de beperkingen van de bewegingsvrijheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd, in dit geval tot 5 mei. Volgens premier Leo Varadkar is de toestand nog niet rijp voor terugkeer naar het gebruikelijke openbare leven. Net als in veel landen mogen de Ieren sinds 27 maart alleen nog de deur uit voor boodschappen, sport, werk of noodzakelijke bezoeken zoals aan een arts.

In de republiek Ierland zijn meer dan 8000 besmettingen vastgesteld. Bijna 290 patiënten zijn aan de gevolgen van de longziekte overleden volgens de laatste beschikbare cijfers. In het bij Groot-Brittannië horende Noord-Ierland zijn circa 1590 gevallen vastgesteld en meer dan negentig patiënten bezweken. De Noord-Ierse minister van Gezondheid Robin Swann heeft volgens de BBC zaterdag het Britse leger om hulp gevraagd bij het verspreiden van uitrusting en kleding die besmetting helpt te voorkomen.