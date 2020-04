India brandt negen minuten kaarsen om coronavirus

Heel wat mensen hebben de afgelopen weken hun voorraadkasten volgestopt met kilometers toiletpapier, stapels conserven en genoeg afbakbroodjes om de komende maanden elke dag een paasontbijt te houden. Het hamsteren bij een pandemie blijkt helemaal niet zo vreemd.

Stephanie Preston is neurowetenschapper en psychologie professor aan de University of Michigan. In een artikel op The Conversation legt ze uit waarom we allemaal nét even wat meer inslaan tijdens ons supermarktbezoek dan anders. „Dit gedrag is normaal en te verwachten”, schrijft ze. „Ons brein is door de evolutie zo bedraad, dat we ons zo gedragen.”

Het is overigens niet zomaar normaal gedrag, het is pas gewoon als de bronnen van onze eerste levensbehoeften lijken om te drogen. Wanneer je bijvoorbeeld op sociale media of tv ziet dat toiletpapier overal is uitverkocht. Maar ook in het normale leven hamsteren we. Een beetje, althans. „Denk aan een extra blik bonen in de kast, spaargeld en chocola die je voor de kinderen hebt verstopt. Ook dat is in zekere zin hamsteren.”