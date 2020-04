Iedereen wil doventolk Irma spreken, ze neemt heft in eigen hand

Ze zal met haar ‘hamsteren in gebarentaal’ tot de tv-fragmenten van het jaar behoren. Doventolk Irma Sluis had het bij de persconferenties over de coronamaatregelen van onder meer premier Mark Rutte in één klap gemaakt.

Mooi voor het gebarentolkvak natuurlijk en een enkel interviewtje kwam er al snel. Toen wilde zo’n beetje elk medium in Nederland Irma Sluis spreken en zei ze ‘ho’. Ze nam het heft in eigen hand, want zij heeft een beroepscode.

Uniek voor het Gebarencentrum

Ook Metro trok, uiteraard zou je haast zeggen, met een verzoek bij het Nederlands Gebarencentrum aan de bel. Het centrum snapt de vele aanvragen. „Deze persconferenties zijn voor de eerste keer getolkt voor dove en slechthorende burgers in de Nederlandse Gebarentaal”, meldt Ineke Meeldijk namens Irms Sluis in een algemene verklaring. „Dit is uniek in de Nederlandse geschiedenis.”

„Dat velen om een interview hebben verzocht, is begrijpelijk”, vervolgt het Gebarencentrum. „Het is begrijpelijk dat de belangstelling uitgaat naar Irma, maar tolken als Irma hebben een beroepscode waaraan zij zich houden. Dit houdt in dat zij vertalen tussen de Nederlandse taal en de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Alle vragen over de Nederlandse Gebarentaal en haar gebruikers en het beroep tolk NGT worden beantwoord door de doelgroep zelf: dove NGT-gebruikers. Zij communiceren graag en tolken zoals Irma zullen deze communicatie graag faciliteren.”

Dat is gebeurd. Het Gebarencentrum en Irma Sluis hebben zeven filmpjes gemaakt waarin dove deskundigen op het gebied van NGT de antwoorden geven op de meest gestelde vragen rondom NGT en het belang van tolken voor de Nederlandse Dovengemeenschap.

Voorbeelden

Drie voorbeelden zijn (met de filmpjes onder de link):

Is gebarentaal een internationale taal?

Waarom staat er bij de persconferenties een tolk gebarentaal?

Kun je Nederlandse gebarentaal gemakkelijk leren?

Als je alle zeven vragen en antwoorden achter elkaar wilt horen, klik dan hier.

Erkenning Gebarentaal

Het Gebarencentrum is heel blij met de belangstelling voor de Nederlandse Gebarentaal. „Ons beleid is dat dove mensen zelf in beeld komen om hun verhaal te vertellen. Dat is namelijk heel lang niet het geval geweest en zij kunnen zelf het beste vertellen waarom NGT voor hen belangrijk is. We hopen dan ook dat de initiatiefwet voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal die nu bij de Tweede Kamer ligt, mede dankzij alle aandacht in de media voor het belang van toegankelijke informatie, zonder problemen wordt aangenomen.”