'Hoosbui aan faillissementen horeca op komst'

Veel horecabedrijven houden het hooguit nog een paar maanden vol als de restaurants en cafés gesloten blijven en er niets verandert aan de maatregelen vanuit de overheid en pandverhuurders.

Dat blijkt uit een rondgang door het ANP langs enkele horeca-ondernemers, waarvan de meeste toe zijn aan meer duidelijkheid over de nabije toekomst.

„30 tot 40 procent van de Haagse horecabedrijven gaat eind volgende maand failliet als het zo doorgaat", verzucht Maarten Hinloopen, eigenaar van zeven etablissementen in Den Haag, onder meer aan de Grote Markt. Hinloopen, ook voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Den Haag, is niet tevreden over de huidige loonkostenregeling. „Die vergoedt effectief lang niet altijd 90 procent van de loonkosten. Als je opslagen en nog wat andere zaken meetelt, heb je het eerder over 70 procent." Ook ziet Hinloopen nog veel problemen met de huurkosten. Hoelang hij het zelf uithoudt kan hij moeilijk inschatten. Hij heeft het over een aantal maanden. „Maar als het goed geregeld wordt, kunnen de bedrijven in een soort diepvriesstand."

Eigenaar 21 kroegen

Ook Riad Farhat, mede-eigenaar van 21 Amsterdamse kroegen, is erg bezorgd. Ondanks een geste wat betreft huurbetalingen door enkele pandeigenaren, waarvoor Farhat „een diepe buiging" maakt, ziet hij het ook met zijn zaken niet langer dan een paar maanden goed gaan. „Over twee maanden, als het vakantiegeld moet worden betaald, gaat het faillissementen regenen in de horeca als het zo blijft", voorspelt hij. Farhat is dankbaar voor de loonkostenregeling maar geeft aan dat die nog niet optimaal is. Wel zegt hij er het volste vertrouwen in te hebben dat de overheid de regeling verbetert.

Hotel New York in Rotterdam (voorste gebouw). | Foto: ANP / Sander Koning

Roel Dusseldorp, general manager van Hotel New York in Rotterdam, vertelt dat 'zijn' hotel een akkoord heeft kunnen sluiten met de eigenaar van het iconische gebouw van de Holland-Amerika Lijn waarin het gevestigd is. „Wij gaan zeker niet omvallen", bezweert hij. „Wel missen we heel veel omzet die we anders hadden gemaakt met het mooie weer en het Songfestival."

Vertrouwen in overleven

Hotelier Camille Oostwegel, eigenaar van enkele luxe horecagelegenheden in Zuid-Limburg waaronder het Maastrichtse Kruisherenhotel en Chateau Neercanne, krijgt zijn personeelskosten ook niet gedekt met de NOW-regeling. Hoewel hij vertrouwen heeft in het overleven van het familiebedrijf dat niet met verhuurders te maken heeft, roept hij de overheid en de bonden op tot verdere tegemoetkoming. „Dit kan voor geen enkele ondernemer lang zo doorgaan."

In de Tweede Kamer klonk woensdagmiddag een roep om extra steunmaatregelen voor de horeca, vooral vanuit de VVD. PVV-leider Geert Wilders wil dat cafés en restaurants versneld opengaan. „Liever over drie dagen, dan over drie weken."