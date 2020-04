Hooikoorts? Slecht nieuws: het graspollenseizoen is van start

Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten, de grassen komen tot bloei en dat zorgt voor een grotere kans op hooikoortsklachten. Gras verspreidt pollen en dat veroorzaakt bij ruim twee miljoen Nederlanders klachten.

De komende dagen wordt het wederom zonnig en dat is niet voor elke Nederlander goed nieuws. Door droog en zonnig weer met vooral een oostenwind loopt de concentratie graspollen in de lucht op, meldt Weeronline.

Zon stimuleert bloei

Zonnig weer stimuleert de bloei van grassen. Voorlopig gaat het niet echt regenen, verwacht Weeronline, en ook is het vaak warmer dan normaal, met maxima van 15-21 graden. De oosten- tot noordoostenwind voert bovendien extra pollen vanuit Duitsland aan.

De piek van het graspollenseizoen volgt naar verwachting in de tweede helft van mei en in juni. Aan het berkenpollenseizoen, dat al in maart begon, komt eind april of begin mei een einde. Dan zijn de meeste berken uitgebloeid. Weeronline baseert zich op graspolleninformatie van onder meer Wageningen University, het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis.

Hooikoorts of corona?

De klachten die je bij hooikoorts hebt, kunnen soms veel lijken op klachten die je bij het COVID-19 virus krijgt. Het is daarom extra verstandig om alvast hooikoortsmedicatie aan te vragen als je jaarlijks last hebt van pollen.

Het Amerikaanse academisch medisch centrum The Mayo Clinic heeft een lijst van hooikoortsklachten opgesteld. Zo zorgt hooikoorts voor een loopneus, waterige en rode ogen, niezen, hoesten, kriebel in je neus, mond of keel, een blauwe, opgezwollen huid onder de ogen en/of vermoeidheidsklachten. Het centrum raadt aan op tijd met hooikoortsmedicatie te beginnen om deze klachten in te perken.

De dokter bellen

Hooikoortssymptomen verschillen deels van het coronavirus. Aanwijzingen dat je besmet bent met het coronavirus zijn onder andere koorts of flinke verhoging, moeite met ademhalen, keelpijn, verlies van geur en/of smaak en spierpijn zoals bij griep.

Wanneer medicatie niet helpt of je hooikoorts erger of anders is dan normaal, wordt aangeraden toch de dokter te bellen. Het kan zijn dat je toch last hebt van het virus. Bel altijd de dokter en ga niet zomaar langs. Vraag advies wat je het beste kunt doen en beschrijf je klachten zo duidelijk mogelijk. Blijf binnen tot de dokter je meer vertelt en zorg dat jij en je mogelijke huisgenoten of gezinsleden het contact met anderen beperken.