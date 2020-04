Hoogbejaarde man (94) dolblij met kussen met foto van overleden vrouw

Een simpel cadeautje kan een mens intens gelukkig maken. Dat bewees een filmpje van de 94-jarige Ken Benbow, die in tranen uitbarst als hij een kussen krijgt.

Ken Benbow verloor zijn vrouw Ada vorig jaar. Sindsdien sliep hij elke nacht weer met een fotolijstje met daarin een foto van zijn vrouw tegen zijn borst gedrukt. Kia Mariah Tobin, één van de verzorgsters van Ken in zijn verzorgingshuis in het Engelse Preston, maakte zich een beetje druk dat Ken zich zou bezeren als hij met het scherpe fotolijstje sliep. Ze bedacht een plan.

Tobin drukte een foto van Ada af op een kussen, dat ze eerder deze week cadeau gaf aan Ken. Een video van het geven van het cadeautje gaat nu wereldwijd viraal. De reactie van Ken, dolblij en emotioneel, is goud waard.

Liefdesverhaal

Insider interviewde Ken over zijn liefdesverhaal met Ada. Het blijkt dat hij, nadat hij in het leger had gediend, liever niet meer in het kleine dorpje waar hij vandaan kwam, wilde wonen. Hij besloot bij zijn tante in Liverpool in te trekken en ontmoette Ada twee weken later op een feestje. Samen hadden ze een enorme liefde voor dansen.

„Ze was prachtig, zorgzaam en zo lief", vertelt hij. „Ze was fantastisch." Het enige waar Ken spijt van heeft, is dat hij in het begin van hun huwelijk niet zoveel tijd met zijn vrouw heeft doorgebracht.

„Ik was buschauffeur en 's avonds ging ik vaak met mijn collega's naar de pub voor een paar biertjes. Dan liet ik die schat thuis met onze twee kinderen", vertelt hij. „Ik had altijd bij haar moeten zijn en daar heb ik spijt van."

Dankbaar

Toch is Ken heel dankbaar voor alle jaren die hij met haar heeft mogen leven, inclusief de zomers die ze spendeerden in hun zoon's villa in Zuid-Frankrijk. „Ik hield van alles wat ze deed. Ze had alles voor me over."

Toen Ada dementie kreeg, huurde het stel een hulp in. Ondanks dat deed Ken nog steeds alles wat hij kon voor de liefde van zijn leven. „Alles behalve schoonmaken", vertelt hij lachend. „Ik deed boodschappen, ik kookte, ik streek, maakte bedden op en verzorgde al de maaltijden. Ik hield ervan dit voor haar te doen en vond het ook mijn werk. Als de hulp kwam in de avond had ze vaak niets te doen, maar we lieten haar gewoon komen omdat we het gezellig vonden."

Thistleton Lodge

Toen Benbow niet goed te been meer was, smeekten hun kinderen het koppel om in een verzorgingshuis in te trekken. Dat wilden zij eerst niet, maar uiteindelijk gingen ze akkoord met twee weken 'proberen' in de Thistleton Lodge. Ze bleken het er fantastisch te vinden en leefden er ontzettend gelukkig.

Uiteindelijk overleed Ada vorig jaar augustus door haar dementie op 93-jarige leeftijd. Hij kreeg na de begrafenis de ingelijste foto mee naar huis: dat was de foto waar hij sindsdien zo innig mee in bed lag. Inmiddels kan hij de harde lijst dus verruilen voor een zacht kussen. „Het is zo'n zacht kussen en zo'n grote foto van haar", besluit hij zijn verhaal. „Het is bijna zo groot als de 'echte' versie. Ik laat haar nooit meer los."