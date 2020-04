Hoe huisdieren zich nu gedragen: uitgelaten honden, gestoorde katten?

Huisdieren kunnen zich nu anders gedragen omdat we meer thuiszitten dan ooit. Om een en ander in kaart te brengen en om „iets terug te doen voor alle dierenliefhebbers”, lanceert Vrienden Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht het online platform PetTails. Verhalen, filmpjes van je hond en selfies met je konijn kunnen worden gedeeld en advies kan worden gevraagd, en waarom spint een kat eigenlijk?

Hij is blijer nu alle kinderen de hele dag thuis zijn, knikt een vader naar Bowie, zijn bruine viervoeter. Ook Toep, een ietwat mollige hazewind kwispelt meer met z’n staartje, vertelt haar baasje die nu thuiswerkt en met Toep haar pauzes doorbrengt. Ook om haar kat te ontzien trouwens. „Zij lijkt het allemaal wat minder leuk te vinden, ik vind haar chagrijnig uit haar ogen kijken.” Kai gedraagt zich precies zo als voor de crisis, licht haar vrouwtje toe, terwijl ze een bekwijlde tennisbal richting Hengelo werpt. „Maar mijn man en ik werken dan ook allebei in de zorg, we zijn juist eerder meer weg van huis nu.” Rondje Volkspark in Enschede leert dat veel honden letterlijk en figuurlijk meer uitgelaten zijn.

Weer een knuffel?

Kan kloppen, volgens Saskia Arndt, hoogleraar Diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Honden zijn gezelschapsdieren, terwijl katten vaak meer op zichzelf zijn en zich dus waarschijnlijk vaker gestoord kunnen voelen in hun rust nu je meer thuis bent. „Maar het ene dier is het andere niet”, benadrukt ze meteen en meerdere malen. „Er zijn dieren die het waarderen dat er meer leven in huis is overdag, want dat betekent vaak meer aandacht, maar er zijn ook dieren die dat lastig vinden en daar aan moeten wennen.”

Ai poesje... / GettyImages

Dikke kans dat je nu meer dan ooit, zeker als je alleen bent, steun wil zoeken bij je huisdier. „Maar het is geen speelgoed. Als je cavia geen zin in wéér een knuffel heeft, voel je de weerstand echt wel. Laat hem dan gaan.” Een depressief-ogende dog op de bank, kan zeker ook, beaamt ze. „Ze pikken onze emoties op en als jij je neerslachtig voelt, merkt je hond dit zeer waarschijnlijk op.” En een beetje down naast je komen liggen, met z’n hangende kop op je schoot, alsof-ie wil zeggen: ik voel je baas... „Zo reageren ze dan vanuit hun band met ons.”

Wel/niet vaak uitlaten

Of het kwaad kan je hond heel vaak uit te laten op een dag, om er maar even uit te zijn? Op zich niet, wikt en weegt Arndt even, „Maar ook hier geldt: kijk of je hond het leuk vindt. Routine en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor hun welzijn en als we straks weer teruggaan naar normaal en de hond weer veel alleen thuiszit, moet hij daar ook weer aan wennen.”

Reageer je in elk geval nooit af op je dier, zegt de hoogleraar gedecideerd. „Ik kan me voorstellen dat mensen in tijden van ‘home office’ en ‘home schooling’ prikkelbaar worden en ons huisdier af en toe als lastig ervaren. De kat die op je toetsenbord komt liggen of de hond die om meer aandacht vraagt... Probeer eraan te denken dat een veranderde situatie nu niet alleen een uitdaging voor ons, maar ook voor onze dieren is.” Haar tip: even met het dier spelen of de hond uitlaten. „Daarna is de kans groot dat het dier wil rusten. Heb je hier geen tijd voor, vraag het aan iemand anders of probeer zelf in een gesloten kamer te gaan werken. Sluit je dier nooit op!”

Zelf houdt ze haar twee katten nauwlettend in de gaten. „Emil loopt de hele dag door het beeld van m’n videoconferenties op zoek naar aandacht, terwijl Hercule met rust gelaten wil worden.” Ze raadt het aan om huisdieren nu goed te observeren. Behalve een leuke afwisseling van Netflix, kan het waardevol zijn, stelt de hoogleraar slash dierenliefhebber die mensen weer dichterbij het dier wil brengen. „De sleutel ligt in de observatie van dierlijk gedrag en daarvoor is nu meer veel meer tijd, tenminste nog een positief aspect in deze moeilijke situatie.”

PetTails

Inga Wolframm met haar Hera, haar paard dat als opleidingspaard op de faculteit staat. „Zo is m'n schatje altijd dicht bij me!"

Toen ze onlangs hoorde over een bedrijf dat tijdens de coronacrisis gratis online community platforms beschikbaar stelt voor goede doelen, wist ze het meteen: dit gaan we doen! „In deze roerige tijden willen we iets terug doen voor dierenliefhebbers”, licht Inga Wolframm toe, eveneens groot dierenliefhebber en manager van Vrienden Diergeneeskunde, het goede doelen fonds van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. „Met PetTails willen we een digitale ontmoetingsplek creëren om mensen te helpen om met elkaar in gesprek te komen, van gedachten te wisselen en vragen te stellen, allemaal over hun beste vrienden, de dieren.”

Studenten Diergeneeskunde die normaal gesproken in de kliniek rondlopen, modereren het platform en luisteren nu online naar vragen en het expertpanel, bestaande uit onder meer een hoogleraar Diergedrag, een paardendierenarts en een gedragsbioloog, geeft adviezen en antwoorden tijdens het dagelijkse vragenuurtje.

Op z'n kop

Maar je kunt ook selfies van jou en je konijn posten, naar dierenpodcasts luisteren en ontdekken waarom een kat spint. „Een mooie bijvangst” voor de deskundigen van de faculteit is de informatie die ze kunnen halen uit alle informatie uit onder meer de enquête van hoogleraar Saskia Arndt over de gedragsveranderingen van huisdieren. „De hele wereld staat nu op z’n kop, straks is alles weer anders. Het is goed om inzicht te krijgen hoe dieren omgaan met deze situatie en wat we er van kunnen leren”, zo besluit Arndt, waar Wolframm zich bij aansluit. „Op deze manier helpen wij diereigenaren en dieren, nu en in de toekomst. Daar doen we het voor.”