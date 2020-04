Halfnaakte vrouw loopt door beeld tijdens nieuwsuitzending

Nu iedereen via online chatprogramma's vergadert, heb je vast al eens een ongemakkelijk moment meegemaakt toen alle webcams aanstonden. Deze Spaanse televisiepresentator in ieder geval wel. Bij hem liep er op de achtergrond een halfnaakte vrouw in beeld terwijl de man vanuit huis het nieuws presenteerde.

En die vrouw is dus niet zijn vriendin. Alfonso Merlos, zoals de man heet, wordt daarom beschuldigd van vreemdgaan. Merlos is namelijk samen met Big Brother-deelnemer Marta López, maar de halfnaakte vrouw in beeld is journaliste Alexia Rivas.

Excuses

Na het schandaal bleef de presentator een aantal dagen stil, maar nu komt hij met tekst en uitleg. Volgens hem is het al een tijdje uit met López, terwijl dat volgens López niet het geval is. Merlos: „Als je het idee hebt dat mijn gedrag niet juist was of dat er dingen zijn die ik niet goed heb gedaan, dan heb ik er geen probleem mee om vergeving te vragen. Het was alleen nooit mijn doel om iemand pijn te doen." Hoe het dan écht zit tussen Merlos en zijn vrouwen, blijft in het midden liggen.