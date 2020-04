Grote drukte bij woonboulevards blijft uit

Waar het normaal op Tweede Paasdag bij bouwmarkten enorm druk is, bleven de mensenmassa's maandag thuis, zo meldt RTL Nieuws.

Veel bouwmarkten hebben net als supermarkten aangescherpte regels ingevoerd om zo het aantal mensen in de winkels te beperken. Een woordvoerder van Gamma en Karwei: „Ik denk dat Nederlanders goed hebben geluisterd. Ze hebben eerder alles in huis gehaald en zijn vandaag lekker aan het klussen, denk ik. Dit paasweekeinde was het alleen zaterdag best druk en liep het flink door."

Druk in Den Haag

In Den Haag was het bij een aantal bouwmarkten wel druk en stonden er grote rijen met mensen voor de deur.

Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, de koepel van veiligheidsregio's, riep mensen eerder op om niet massaal richting woonboulevards te gaan. „Erop uitgaan voor een ommetje in de buurt of een boodschap is prima. Maar ga niet met zijn allen de woonboulevard op."