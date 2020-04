Grootste online festival: niet alleen voor '40.000 lucky ravers'

Ga dit weekend los met jezelf, je beste dansmaat en/of je festivalvangst van vorig jaar op het grootste online festival ter wereld, inclusief meerdere stages op je beeldscherm, digitale bars én donatieknop: DGTL is dgtlr dan ooit. Groot voordeel: iedereen kan 'naar binnen', niet alleen de „40.000 lucky ravers" met een kaartje. En je hoeft niet in de rij te wachten voor de Dixi.

Dit weekend zouden festivalliefhebbers uit alle windstreken het spreekwoordelijke dak er weer hard van af hebben gefeest tijdens DGTL op de Amsterdamse NDSM-werf, dat jaarlijks garant staat voor een goed begin van het festivalseizoen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten en DGTL werd afgelast. Even hard slikken en nóg harder doorgaan, dacht de organisatie, waarbij stilzitten of bij de pakken neerzitten nooit tot de opties behoort. „Wel een flinke uitdaging, zeker omdat het slechte nieuws van het annuleren zo goed als samenviel met de start van het thuiswerken en de heftige ontwikkeling van het coronavirus. Ik ben blij dat we allemaal gezond en wel onze draai weer hebben gevonden", blikt Bram Merkx, global marketing director DGTL, terug op de afgelopen weken.

Firsttimer

Komend weekend wordt een festival-firsttimer met online alternatief: DIGITAL DGTL. Verspreid over meerdere digitale stages, zoals het een echt festival betaamt, barst het grootste online festival ter wereld los. Gewoon in je huiskamer die voor even je eigen festival area wordt. Alleen of met je beste dansmaat, of met je festivalvangst van vorig jaar die altijd is blijven hangen, maar gelieve geen huishousefeest te geven en behoud de social distance: „Bezoekers van DIGITAL DGTL beleven dit thuis in quarantaine en bewaren het dansen met vrienden voor DGTL 2021", zo benadrukt de organisatie.

Hoe anders het organiseren van een online festival is? Héél anders, maar ook weer niet. „Waar je in het echt bijvoorbeeld veel tijd steekt in het ontwerpen van de mooiste stages en lichtshows, gaat het deze keer opeens over het monteren, afmixen en uitzenden van videostreams", licht Merkx toe. „Andere koek, maar het draait nog steeds allemaal om het neerzetten van een zo vet mogelijke beleving voor de bezoeker."

Geen Dixi

Het is natuurlijk wel even wat anders dan een normaal festival, en niet alleen omdat je thuis niet wordt gefouilleerd - tenzij je middenin een bepaald rollenspel zit misschien - en je thuis over het algemeen géén Funktion-One geluidssysteem hebt, of een Dixi, waarin je elke keer weer bang bent je telefoon te laten vallen, of jezelf. Er is ook nog een ander voordeel van een online festival, vervolgt Merkx. „We hebben geen enkele beperking in het aantal bezoekers dat we naar DGTL kunnen laten komen, dus in plaats van 40.000 lucky ravers, kunnen we nu iedereen de mogelijkheid bieden om naar ons festival te komen." De feestgangers die al wel een kaartje hadden, wil hij graag verwijzen naar #SaveYourTicket. „We are all in this together. Hopelijk kun je het je permitteren om je ticket vast te houden tot volgend jaar."

Zo 'kom je binnen'

Twee dagen lang worden speciaal opgenomen videosets gestreamd van onder meer Adriatique, Mind Against, JP Enfant, Luuk van Dijk, Patrice Bäumel en vele anderen. Stage-hoppen kan ook gewoon online. In samenwerking met streaming-partner NOMOBO biedt DGTL de bezoekers de mogelijkheid om via digital.dgtl.nl tussen de diverse streams te switchen. DGTL benadert dit digitale festival zoveel mogelijk als een echt festival door gedurende de festivaldagen unieke live content te creëren, dagelijkse recaps te maken en de fans net als op het daadwerkelijke festival speciale diensten aan te bieden. En zin in een biertje of wodka-shot, maar kun/wil je de deur niet uit, omdat JP Enfant nét die lekkere plaat erin heeft gegooid en je niet wil stoppen? Dan bieden Kornuit en Absolut in samenwerking met de lokale horeca soelaas en wordt je festivalbestelling thuisbezorgd vanuit de digitale bar en foodcourt.

En dan is er ook nog een donatieknop. DGTL roept op om tijdens de online editie een donatie te doen aan het Erasmus MC voor de ontwikkeling van een vaccin en medicijnen. Ze willen in 2021 op volle kracht terugkomen, maar dat kan alleen als de scene nog steeds gezond is en „we deze pandemie wereldwijd onder controle hebben", legt de organisatie uit.

Hard

2020 zou eigenlijk de analen ingaan als het jaar dat DGTL voor 100 procent circulair gaat, inclusief hardcups in plaats van plastic, een compleet kringloopsysteem en de festivalurine die uiteindelijk wordt gebruikt -na heel veel stappen- om tomaten flink te laten groeien. Nu gaat het de geschiedenis in als het jaar van het eerste en grootste online festival ter wereld. „We hebben met ons hele marketingteam twee weken keihard gewerkt om het allemaal van de grond te krijgen. Fantastisch om te zien met hoeveel energie en toewijding iedereen zich daarop gestort heeft. Ook alle artiesten die meedoen, hebben zich enorm uitgeleefd op de recordings, dus we kijken er naar uit!"