'Gezellige druk' in de bossen, maar té druk in de heuvels

Waar het op de ene plek „gezellig druk" is, is het op een andere plek veel te druk en worden boetes uitgedeeld.

Door het mooie weer is het deze zondag drukker in de bossen dan zaterdag.Volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer is het „gezellig druk" en houden mensen meestal voldoende afstand volgens de coronaregels. „Er wordt ontzettend veel gesport, gewandeld en heel veel gefietst. Een boswachter noemde de bossen 'de buitensportschool van Nederland'."

Zo trekken veel gezinnen erop uit, waarbij de ouders bijvoorbeeld hardlopen en de kinderen er op stepjes of skeelers omheen rijden. „Hier en daar moeten we een waarschuwing geven als het iets te druk wordt, maar over het algemeen houden mensen zich goed aan de regels."

Negeren van oproep

Anders is het in het Limburgse Heuvelland, waar het te druk is en mensen de oproep om weg te blijven negeren. Politie, marechaussee en andere handhavers zijn daarom begonnen met het uitdelen van boetes, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Limburg zondagmiddag weten. De boetes kunnen volgens de woordvoerder in de honderden euro's lopen.

Met name veel fietsers en automobilisten negeren de oproep om weg te blijven uit het Heuvelland. Vorig weekeinde was het heuvelland afgezet, maar de veiligheidsregio had gehoopt dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en er ook zonder afzetting zouden wegblijven. „Helaas krijgen we alarmerende meldingen", zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. „Het is er echt veel te druk. Het is zelfs zo erg dat bij sommige controleposten mensen gewoon doorrijden, en de verkeersregelaars negeren. Dat is echt niet de bedoeling. We zijn daarom begonnen met het uitdelen van boetes."

De veiligheidsregio roept mensen nogmaals dringend op weg te blijven uit het Heuvelland, tenzij er een dringende reden voor hun aanwezigheid is. Het gaat in grote lijnen om het gebied ten zuiden van de A79, met de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.