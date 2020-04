Friese agente bespuugd, collega gebeten

Een politieagente is vol in het gezicht bespuugd en haar collega in de vinger gebeten, dinsdag bij een incident in Leeuwarden. Dat meldde de politie woensdag. Een 23-jarige verdachte is aangehouden.

De politie kreeg om 17.10 uur een melding van een bedreiging op de Wijbrand de Geeststraat in de Friese hoofdstad. Daar aangekomen weigerde de melder bemiddeling van de politie, volgens het bericht op Facebook. In dat bericht was er nog sprake van een 46-jarige verdachte.

Toen de agenten zeiden dan weer te vertrekken, begon de melder te schelden. Hij spuugde een agent in het gezicht en ging zijn woning binnen.

Pepperspray

Nadat de hulpofficier van justitie een machtiging om de woning binnen te gaan had gegeven, werd de verdachte aangehouden. Hij verzette zich daarbij en beet een agent in de vinger. Hij kon met inzet van pepperspray worden geboeid. Om verdere incidenten te voorkomen werd de verdachte met een spuugmasker op afgevoerd.

Woensdag wordt getest of de 23-jarige het coronavirus had.