Fitness-directeur zingt personeel en leden toe in coronatijd

Bram van Dijk, directeur van een landelijke fitnessketen, brengt zelfgeschreven nummer ten gehore voor ‘mensen die de wereld mooier maken’.

Van een beetje directeur mag je verwachten dat hij een bedrijf door een crisis leidt. Bram van Dijk, operationeel directeur van de landelijke fitnessketens Fit For Free en SportCity, doet daar een schepje bovenop. Hij schreef namelijk de song Mensen die de wereld mooier maken om heel Nederland te bedanken, maar in het bijzonder de ruim 400.000 leden en duizenden medewerkers die werkzaam zijn bij beide fitnessketens. Ook zong hij het nummer, dat sinds donderdag te beluisteren is op Spotify, zelf in.

Videoclip (met jou?)

Van Dijk verstuurde donderdag een persoonlijke mail naar al het personeel en de honderdduizenden leden. Hierin deelt hij het nummer én roept hij iedereen op om die ene persoon te bedanken die de wereld volgens hen mooier maakt in deze corona-crisis. Dit bedankje kan vervolgens worden gefilmd en ingestuurd, waarna een professionele filmmaker er één inspirerende videoclip van maakt. Sinds de start van de crisis zijn de apps van Fit For Free en SportCity niet alleen toegankelijk voor leden, maar mag iedereen gratis gebruik maken van de apps en bovendien meedoen met gratis online woonkamerworkouts. Vanuit diezelfde gedachte mogen natuurlijk ook niet-leden iemand bedanken en hun film insturen.

De zingende fitnessdirecteur Bram van Dijk.

Onwerkelijk

Ten gevolge van de corona-crisis moesten op 15 maart alle 124 sportclubs dicht. Deze crisis vraagt veel van iedereen, zowel van het personeel als van de leden. Bram van Dijk: „De berichtgeving over het coronavirus veranderde per dag, zeker in het begin. Dag in dag uit werkten we samen aan het zo veilig mogelijk houden van de clubs, maar op 15 maart moesten we alsnog al onze clubs sluiten. Onwerkelijk en iets wat ik nooit had gedacht te moeten meedelen aan mijn collega’s en onze leden”.

Sterke community

De steun, het begrip en het geduld vanuit de clubs en de leden bleken echter enorm. Van Dijk: „Collega’s uit de clubs sprongen in de bres voor hun leden en andersom. Ook kwamen er creatieve ideeën vanuit de leden. Het gevoel dat wij, Fit For Free en SportCity, samen met onze collega’s en leden écht een community vormen werd sterker dan ooit.”

De operationeel directeur wil met zijn Nederlandstalige nummer zijn gevoel van dankbaarheid en trots uitspreken. „Het zijn de woorden die ik eerder niet kon vinden om mijn gevoel uit te leggen. Het is een hart onder de riem, een bedankje. Niet alleen voor alle collega’s en leden van onze vestigingen, maar voor iedereen in Nederland en daarbuiten, die hard aan het werk is zodat wij straks weer ‘normaal’ ons leven kunnen leiden. Ik hoop dat iedereen die dit nummer ontvangt, weet dat hij of zij de wereld mooier maakt.”

Meezingen?

Dit is de tekst van Bram van Dijks nummer:

Mensen die de wereld mooier maken

Als je doorgaat waar een ander op zou geven

Als je alles wat erin zit uit je haalt

Als je niet alleen maar voor jezelf wilt leven

Als je hart en niet je hoofd jouw weg bepaalt

•

Als je in het donker als een kaars kunt branden

Als je tegenover woorden daden stelt

Als je hoop kunt geven zelfs met lege handen

Ben jij door wie je bent de echte held

•

Mensen die de wereld mooier maken

Ze wonen nooit zo ver bij je vandaan

Mensen die de wereld mooier maken

Ze zijn er echt, ze bestaan

•

Als je bang bent en je durft het toe te geven

Als je kwetsbaar bent en moedig tegelijk

Als je luistert met een ander mee kunt leven

Als je steeds weer op gaat staan en niet meer wijkt

•

Mensen die de wereld mooier maken

Ze wonen nooit zo ver bij je vandaan

Mensen die de wereld mooier maken

Ze zijn er echt, ze bestaan

•

Als je steun kunt geven zonder aan te raken

Als je zonder woorden ook veel zeggen kunt

Als je blijft proberen om weer heel te maken

Als je al het goede ook een ander gunt

•

Mensen die de wereld mooier maken

Ze wonen nooit zo ver bij je vandaan

Mensen die de wereld mooier maken

Ze zijn er echt, geloof me ze bestaan