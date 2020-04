FIFA overweegt derde transferperiode

Een aantal Amerikanen stond in de week voor Pasen vreemd te kijken bij het openen van hun brievenbus. Daarin vonden ze een paasei gevuld met pornografische afbeeldingen en toiletpapier.

De politie in het plaatse Flagler County in de staat Florida kreeg meerdere meldingen binnen over de vrouw die de paaseitjes in de brievenbussen legde. Op Facebook riep de sherrif de hulp in van volgers om de vrouw op te sporen. „De persoon die dit gedaan heeft is niet alleen gek in het hoofd maar zou met deze acties ook het coronavirus kunnen verspreiden."

Uiteindelijk wist de politie de vrouw op te sporen. De 42-jarige Abril Cestoni werd uiteindelijk opgepakt en heeft alles bekend. Ze gaf aan dat ze de eieren in de brievenbussen heeft neergelegd om mensen te onderwijzen. In haar auto werd een grote tas vol met pornografische plaatjes gevonden. Ze zou naast de eieren zo'n 400 pamfletten in brievenbussen gestopt hebben.