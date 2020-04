Duitse voetbalclub verkoopt recordaantal kaarten voor spookduel

Ooit waren ze een grote club, inmiddels is de Duitse voetbalclub 1. FC Lokomotive Leipzig afgezakt naar het vierde niveau. Om geld op te halen verkopen ze kaarten voor een spookwedstrijd.

En die verkoop, die lukt op z'n zachtst gezegd best aardig. Er zijn inmiddels al 120.000 kaarten over de toonbank gegaan. Daarmee gaat dit 'spookduel' de geschiedenisboeken in. Nog nooit wist fLokomotive Leipzig zoveel toeschouwers te trekken.

Virtuele wedstrijd

Om geld op te halen om door deze voetballoze periode heen te komen, stelden fans van de 'Loksche' voor om een virtuele wedstrijd te gaan spelen. De clubleiding besloot een eigen draai te geven aan dat idee. Lokomotive Leipzig zette voor vrijdag 8 mei een denkbeeldige wedstrijd tegen een onzichtbare tegenstander op het programma. Het is nog onduidelijk hoe dat er precies uit komt te zien. In de online-fanshop worden de kaartjes voor 1 euro per stuk aangeboden.

Binnen een paar dagen werden al meer dan 120.000 tickets verkocht. Daarmee is het aantal toeschouwers overtroffen dat naar verluidt op 22 april 1987 in het Zentralstadion zat voor de return in de halve finales van de Europa Cup II tegen Girondins Bordeaux. Officieel waren er maar 73.000 kaarten beschikbaar voor dat duel. Nadat de kaartjes aan de kassa's allemaal waren verkocht, gingen de poorten echter open en stroomde het reusachtige stadion vol met 120.000 mensen. „Geen trap en geen andere plek bleef leeg", schrijft de club. „Niemand wilde dit historische duel missen."

Familie bij elkaar

De 120.000 toeschouwers zagen hoe doelman René Müller in de noodzakelijke strafschoppenserie de beslissende penalty benutte en zijn ploeg daarmee naar de finale schoot. In de eindstrijd was Ajax in Athene met 1-0 te sterk voor de Oost-Duitse club, door een doelpunt van Marco van Basten.

Anno 2020 zit het stadion nog voller, alleen niet fysiek. „Namens de club wil ik alle supporters bedanken die ons vanuit de hele wereld donaties hebben gestuurd", zei voorzitter Thomas Löwe van Lokomotive Leipzig over de nu al geslaagde recordpoging. „Het is geweldig om te zien hoe de blauw-gele familie bij elkaar blijft in deze moeilijke tijden."