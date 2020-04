Dringende oproep: Vier Koningsdag thuis

Zorg voor elkaar en blijf daarom thuis op Koningsdag. Die oproep doet het Veiligheidsberaad van burgemeesters voor maandag 27 april, Woningsdag in dit geval.

Het appèl wordt gedaan na een weekend waarin het ondanks de coronamaatregelen beduidend drukker was op straat dan de afgelopen tijd.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad waarschuwt: „Hoewel er gunstige ontwikkelingen in de verspreiding van het coronavirus lijken te zijn, worden er nog steeds mensen ziek en overlijden er elke dag mensen." Door zo min mogelijk van huis te gaan wordt de kans op verspreiding van het virus beperkt, is het idee. Bruls geeft aan dat er op Koningsdag wordt opgetreden tegen groepsvorming. „Bijvoorbeeld op straat, parken of in winkels".

Hetzelfde centrumgedeelte in Utrecht als de foto boven dit artikel, maar dan in 2019. | Foto: ANP / Robin Utrecht

In weekend ook extra oproep

De burgemeesters van Tilburg en Den Bosch zagen het te druk worden in hun binnenstad en deden zondag een extra oproep om alleen voor de noodzakelijke boodschap naar de stad te komen. Hubert Bruls, wil kijken of er slimme looproutes in stadscentra kunnen komen, vooral op smalle plekken waar mensen moeilijk voldoende afstand kunnen houden.

De toenemende drukte op straat baarde minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) zorgen. „We zeggen niet voor niets nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis, en blijf anders in de buurt", zei ze in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Utrecht, zondagavond 26 april 2020. Het Veiligheidsberaad hoopt dit op 27 april ook zo te zien. | Foto: ANP / Jeroen Jumelet

Aan de grens bij Roermond en Vlodrop probeerde de marechaussee zondag met wisselend succes Duitse dagjesmensen te overtuigen niet nu naar Nederland te gaan maar na de coronacrisis terug te komen. Bij het winkelcentrum in Vlodrop, pal aan de grensovergang, kwamen veel Duitsers boodschappen doen. De parkeerplaatsen stonden vol met auto’s met witte kentekenplaten.

Mensen blijven minder binnen, letten wel op afstand

Ook zaterdag was het al drukker op straat dan de afgelopen tijd, zag ook het Veiligheidsberaad, dat wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het land. Het beeld was dat mensen minder binnen blijven, ze gaan naar winkels, maken ommetjes en zijn in de openbare ruimte. Maar degenen die naar buiten gaan, houden zich zich over het algemeen goed aan de anderhalve meter afstand was ook zondag het beeld.