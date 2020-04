(Dringend) advies voor Belgen en Duitsers: draag mondkap/Mundschutz

Merkel en Wilmès delen dezelfde mondkapmening.

In België, waar de maatregelen in elk geval tot en met drie mei worden verlengd, was het mondkapje het gesprek van de vergadering. „Het dragen van stoffen mondmaskers zal een belangrijke rol gaan spelen bij de overgang naar een normale situatie", zei premier Sophie Wilmès na afloop van een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad en de leiders van de deelregeringen. Het dragen van mondkapjes ter bescherming tegen het coronavirus wordt aanbevolen voor inwoners van België in situaties waar geen 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd of waar veel mensen zijn. Maar dan moeten er wel voldoende zijn. Het land gaat dan ook de productie van mondkapjes opvoeren, vertelde ze.

De alledaagse mondkapjes zijn volgens de Belgische gezondheidsexperts die de regering adviseren vooral bedoeld om anderen tegen besmetting te beschermen.

Mundschutz

Voor Duitsers geldt nu een „dringende aanbeveling" om mondkapjes te dragen in het lokale openbaar vervoer en in de detailhandel.

Ook gelden de strenge coronamaatregelen nog in elk geval tot en met 3 mei. „Pas daarna zijn enkele versoepelingen mogelijk, zoals op scholen en door opening van kleine winkels”, zei bondskanselier Angela Merkel woensdagavond op een persconferentie na overleg met de deelstaten.

Schijnveiligheid

Hoewel je ook in Nederland steeds vaker mensen met mondkapjes ziet rondlopen, tijdens het boodschappen doen en in de trein bijvoorbeeld, geldt hier advies noch aanbeveling vanuit de regering, behalve uiteraard voor de mensen in de zorg en in veel andere vitale beroepen.

„Als wij nu mondkapjes zouden dragen, heeft dat geen zin", zei Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM, eerder deze maand in reactie op vragen van Lodewijk Asscher (PvdA). „Wij zitten op een afstand waar druppels niet komen. En mondkapjes bieden geen bescherming. Dat was het standpunt en is het nog steeds."

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt al sinds het begin van de uitbraak in China dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen. Het RIVM in Nederland raadt mensen af om op straat een mondkapje te dragen, omdat het mensen mogelijk onterecht een veilig gevoel geeft. Een "schijnveiligheid", zei zorgminister De Jonge eerder. „Laten we de mondkapjes die we hebben vooral gebruiken voor al die situaties in de zorg waarbij de mensen ze nodig hebben voor hun eigen veiligheid en voor de patiënten voor wie ze zorgen."