Dries Roelvink maakt coronadocumentaire

Het coronavirus raakt ook zanger Dries Roelvink, hij gaf in het radioprogramma 1 op 1 aan dat hij al een maand niet heeft gezongen. Daarom heeft de altijd goedlachse Amsterdammer besloten om het over een andere boeg te gooien: hij gaat een documentaire maken.

De documentaire zal gaan over de situaties van Amsterdamse ondernemers tijdens de coronacrisis. „Dinsdag en woensdag ga ik de stad in met een cameraman en ik heb onderweg ook wel wat interviewtjes gepland."

Bezigheidstherapie

In de documentaire laat Roelvink verschillende ondernemers aan het woord zoals een restauranthouder, fysiotherapeut, slager en de eigenaar van Escape op het Rembrandtplein. „Om te vragen hoe dat soort ondernemers zich nu redden of niet redden in deze crisis", aldus de zanger. „Zo houd ik mezelf ook een beetje bezig want voorlopig ben ik nog werkeloos denk ik."

Eerder liet aan de Telegraaf weten zich zorgen te maken om zijn portemonnee. „Het is ongekend. Ik ben ook zzp’er en iedereen denkt dat die Roelvink zich geen zorgen hoeft te maken. Maar daar vergissen mensen zich in. Financieel maak ik me hele grote zorgen. Ik had bij mijn boekingskantoor de komende weken tientallen boekingen in binnen- en buitenland staan."