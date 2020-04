Drie ton voor Rode Kruis dankzij Serious Request

Het Rode Kruis kan rekenen op een schenking van meer dan drie ton. Dat hebben de 3FM-dj's en hun luisteraars met een speciale editie van Serious Request opgehaald.

Jarenlang gingen 3FM-dj's een week voor kerst in quarantaine om zo geld op te halen voor wisselende projecten van het Rode Kruis. Na een nieuwe aanpak eind 2019, deden verschillende dj's nóg een keer een actie. Dit keer om geld op te halen voor hulp tijdens het coronavirus.

Voedselboxen

De opbrengst werd zaterdagavond bekendgemaakt na vijf dagen actievoeren waarbij de zender verzoeknummers draaide in ruil voor een donatie aan het Rode Kruis. Aan het einde van de middag stond de tussenstand nog op 243.551 euro. De hulporganisatie gaat de opbrengst van de benefietactie gebruiken om voedselboxen uit te delen aan mensen die moeilijk rondkomen tijdens de coronacrisis.

Het publiek kon de finaleshow zaterdagavond vanaf 18.00 uur volgen via de website van 3FM, het YouTube-kanaal van de zender en NPO 2 Extra. Er waren optredens te zien van onder anderen DI-RECT, Celeste, Jeangu Macrooy en Mumford & Sons-frontman Marcus Mumford. Dat deden ze vanuit hun huiskamer of in het geval van Jeangu Macrooy vanuit De Kleine Komedie in Amsterdam.

Grote eindshow

Ook de Britse house-act Disclosure leverde een bijdrage aan de eindshow. Het recent uitgebrachte nummer Tondo van de groep was de meest aangevraagde plaat van de speciale corona-editie van Serious Request. Andere veel aangevraagde nummers waren onder meer Roller Coaster van Danny Vera, Ik **** Je Op Afstand van Zondag met Lubach en MEROL en Soldier On van DI-RECT.

Zendermanager Sharid Alles trots

3FM-zendermanager Sharid Alles is ontzettend trots op het resultaat van de speciale corona-editie van Serious Request. „We hebben de afgelopen week met elkaar bewezen dat we samen iets kunnen doen in deze moeilijke tijd", zegt ze na afloop van de actie.

„We wilden als 3FM graag ons steentje bijdragen, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en omdat we Nederland een hart onder de riem willen steken." De bijzondere verhalen achter de plaataanvragen en de acties in het land raakten Sharid verschillende keren. „Ik vind het fantastisch dat zelfs in deze bizarre tijd Nederland bereid is anderen te helpen door te doneren of een plaat aan te vragen voor het Rode Kruis."

Ook Rode Kruis blij

Ook het Rode Kruis is blij met het resultaat. "We zijn blij met deze mooie opbrengst. Door deze donaties kunnen wij mensen ondersteunen die het door het coronavirus zwaar hebben", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. "Of dat nu de oudere is die er alleen voor staat of de coronapatiënt die een schoon bed of een maaltijd nodig heeft in een coronahotel. Met onze vrijwilligers staan we voor ze klaar."