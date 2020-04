Drankfeest beëindigd, houden aan maatregelen ‘moeilijker’

De prijzen van motorbrandstoffen zijn in maart, tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland, met 6,1 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor. In april zette de daling door.

Maart liet de sterkste daling zien sinds november 2008, ten tijde van de kredietcrisis, meldt het CBS. Als wordt gekeken naar dagprijzen daalde op 10 maart de prijs van benzine ten opzichte van de dag daarvoor met 2,3 eurocent per liter het sterkst sinds 17 oktober 2008.

In april daalde de brandstofprijs verder. Na 31 maart zakte de dagprijs van benzine met 2 procent naar 1,47 euro per liter op 20 april. Het prijsniveau van nu is nog wel hoger dan in 2008. Toen kostte een liter benzine op de goedkoopste dag 1,15 euro.