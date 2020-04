Door drive-in snel én veilig asperges, aardbeien en coronatesten

Dat het fenomeen drive-in zeker in deze tijden werkt als een malle, blijkt wel in het Brabantse Uden waar mensen nu rustig drieënhalf uur in de auto in de file wachten voor een portie rode glorie. Ook in Drenthe worden de witte stengels via de autoraampjes „à la McDonald's" al flink ingeladen en dan heb je ook nog de coronatesten voor zorgpersoneel die nu extra snel kunnen worden afgenomen. Driewerf hoera voor de drive-in.

Blij van een aardbei

„Hartstikke leuk allemaal, maar we hebben echt grote files en enorme wachttijden, dat moet je er ook wel bij zetten.” Brigitte van den Elzen is de B in Aardbeien Drive-in J & B, in het Brabantse Uden. Samen met haar Jan runt ze al een paar jaar het bedrijf waar de rode vrucht met het groene kroontje centraal staat. Van milkshake tot jam en wafels mét, ze doen er van álles mee. Iets wat zo’n beetje heel Brabant - en omstreken - inmiddels in de gaten heeft en tijdens deze crisis massaal in de auto stapt op weg naar de rode lekkernij.

Je moet er wat voor over hebben..! / Foto: Welle van den Elzen

Al moeten ze er wel wat voor over hebben. „’s Ochtends is het nog rustig, maar ’s middags staan mensen nu drieënhalf tot vier uur in de wachtrij, dat is toch te gek voor woorden?” Files ontstaan voor de drive-in en de sluitingstijd is daarom een uur vervroegd. Sluit je voor zeven uur aan, dan wacht daar gegarandeerd de rode glorie in welke verschijningsvorm dan ook -„we hebben ook een Udense bol met aardbeien”-, daarna is het helaas aardbeienkaas (dat verkopen dan nog net niet). „Anders wordt het telkens nachtwerk voor ons.”

Een luxeprobleem, beaamt de goedlachse Brabantse die zelf de hele dag door van hun aardbeien eet en ze snapt het ook wel. „Mensen willen er even uit. Ze komen van heinde en verre en hebben wat voor over om aan hun verwennerijtjes te komen.” Ze zijn dan ook wel héél lekker, glimlacht ze. Hun geheim dat al lang geen geheim meer is? Plukken op het moment suprême, als ze goed rijp zijn dus.

Echt balen als je allergisch bent (voor aardbeien)

Bij de drive-in zijn de regels simpel. Kom met maximaal twee personen in de auto en houd afstand. Zelf hebben ze ook maatregelen getroffen. „We hebben een selfiestick omgetoverd tot een betalingssysteem, doen alles met handschoenen aan en als onze werknemers een hoestje hebben, blijven ze natuurlijk thuis.” Langs de Udense weg prijken borden met daarop de wachttijd vanaf daar, en dat kan dus behoorlijk oplopen. De meesten hebben het er gewoon voor over en grote kans dat ze áls ze eenmaal aan de beurt zijn, in elk geval een dubbele portie aardbeien half in chocola gedipt bestellen. „Dat is echt een hype geworden.”

Van een aardbei word je gewoon blij, zo besluit ze. Zij in elk geval nog altijd en dat lijkt vice versa, getuige hun glanzende, dikke rode vruchten. „We hebben hier hart voor de aardbei.”

Witte goud in Drenthe

Nog even in vol ornaat: Hermen Hoorn en zijn witte stengels

In het Drentse Zuidvelde, onder de rook, of in elk geval vijftien kilometer van de TT Assen, ligt Aspergeboerderij Hoorn, waar het sinds donderdag een komen en gaan is van aspergeliefhebbers uit de regio. Nee hoor, bij hen geen files, lacht aspergeman Hermen Hoord, „we zitten hier in het dunbevolkte noorden, de mensen hier weten niet eens wat dat is, joh!” Gelukkig ook maar, volgens de nuchtere Drent, „van files krijg je alleen maar gedoe.”

Hij beleeft met z’n witte stengels een vliegende start van het seizoen. „Om vier uur ’s middags waren we al uitverkocht, dat het meteen zo druk is, hebben we nog nooit meegemaakt.” Dankzij de nieuwe drive-in, naast de al bestaande boerderijwinkel waar nu maar een paar mensen tegelijk naar binnen kunnen, wordt de verkoop in goede en veilige banen geleid. Om rijen op het erf te voorkomen, wilde hij iets bedenken om zoveel mogelijk mensen snel te kunnen helpen. Hij twijfelde eerst nog over een afhaalluik, maar besloot toch voor „à la McDonald's” te gaan, „een beetje creatief denken, zo ingewikkeld is het niet hoor, maar je moet er even opkomen.”

De hele dag door worden asperges gestoken op het veld, waarna ze linea recta richting boerderijwinkel en drive-in gaan en je binnen een uur met je buit onder de arm, of op de passagiersstoel naast je, de boerderij weer verlaat. Verser kan niet, beaamt de hardwerkende aspergeboer, „we rennen en vliegen wat we kunnen om zoveel mogelijk asperges te kunnen verkopen aan de mensen.” En dat kan al gauw oplopen tot duizenden kilo’s per dag, wanneer het seizoen in volle gang is.

In de drive-in vind je overigens niet alleen asperges, maar ook alles wat er lekker bij is. Van ham tot boter en krieltjes. En wijn en bier, allebei wit, ook Hoorns persoonlijke favorieten, „smaakt perfect bij ons witte goud.”

Are you drive-in?

Drive-in in Amsterdam

Wat hebben onder andere Baarn, Enschede, Amsterdam, Kempen en Hoogeveen met elkaar gemeen, behalve dat ze allemaal in Nederland liggen? Niet heel veel, maar wél dat ze allemaal een drive-in (of drive through) constructie hebben bedacht op onder meer parkeerplekken en in parkeergarages voor zorgmedewerkers om zich te laten testen op het coronavirus. In de drive-in staat een coronateam paraat, waardoor meerdere tests snel achter elkaar kunnen worden afgenomen. Een efficiënte manier van werken, volgens de GGD’s en de verwachting is dat meerdere plekken volgen.