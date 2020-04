Doe 'ns een bod: waterskiën met dj Khaled en andere dates met celebs

Lunchen met de gezusters Kardashian, een rol(letje) in Scorsese's film met Robert de Niro en Leonardo DiCaprio en nu ook een zeer uitgebreide date met dj Khaled. Je moet even in de buidel tasten -of een beetje geluk hebben- maar je geld gaat wél naar het goede doel.

In navolging van vele andere celebs, heeft dj Khaled ook iets bedacht voor de All In Challenge, waarbij beroemdheden uitjes aanbieden om geld op te halen voor de coronacrisis. De hiphopartiest, die bij optredens altijd heel hard zijn eigen naam door de zaal laat galmen, geeft zijn fans de kans op een bijzondere ervaring met hem.

Khaled veilt een uitgebreid pakket. De winnaar kan met hem in Miami op jetski's varen en daarna dineren in zijn favoriete restaurant. Ook de reis naar Miami en twee nachten in een hotel zijn inbegrepen.

Friends

Veel sterren doen inmiddels mee aan de All In Challenge. Zo kun je de hele cast van Friends ontmoeten en een potje golfen met Justin Timberlake en Bill Murray, mits je een heel goedgevulde portemonnee hebt. Óf heel veel geluk hebt, want sommige veilingen doen het via zogenaamde 'entries' die je kunt kopen en inzetten en waaruit de winnaars worden getrokken.

Meer toegankelijke slash goedkope veiling'objecten' zijn er ook, al moet je waarschijnlijk wel even googelen wíe het precies aanbiedt. Je kunt bijvoorbeeld een bieding doen op een fotoshoot en een etentje met Don Benjamin (winnaar 20ste seizoen van America's Next Top Model, het bod staat nu op 'een luttele' 1000 dollar).

De actie heeft tot nu toe meer dan 23 miljoen dollar opgebracht.