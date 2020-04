Dodental door coronavirus stijgt naar 2248

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2248. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 147 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en in het land.

Wanneer iemand overlijdt aan Covid-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers liggen dus achter op de werkelijkheid. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het RIVM heeft 308 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen. Dinsdag waren dat er 292. Ook deze registratie is niet helemaal actueel.

Dalende lijn

Hoewel de statistieken over de laatste dagen minder compleet zijn dan die van langer terug, is in de cijfers een dalende lijn te zien. Dat geldt zowel voor het aantal ziekenhuisopnamen als voor het aantal sterfgevallen. Op 27 maart kwamen de meeste nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen binnen: 530. Enkele dagen daarna, op 2 april, overleden de meeste mensen die met het virus waren besmet: 154.

De jongste overledene was tussen de 25 en 29 jaar. Die persoon leed aan een andere aandoening, zo maakte het RIVM eerder bekend. Twee dertigers en acht veertigers hebben het coronavirus niet overleefd. Bijna 88 procent van de mensen die zijn gestorven aan Covid-19 was boven de 70 jaar.