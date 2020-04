Dodental coronavirus stijgt met 84

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4795. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen 24 uur 84 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames is eveneens met 84 toegenomen.

Er zijn iets meer patiënten dan woensdag opgenomen, toen ging het om 76 nieuwe patiënten. Het dodental steeg woensdag met 145, maar dat kwam omdat de cijfers van het weekend en Koningsdag toen ook werden meegenomen.

In de officiële registratie staan alleen mensen die positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD'en.

Negen zorgmedewerkers

Het RIVM meldt donderdag voor het eerst het aantal zorgmedewerkers dat is overleden aan corona. Het gaat om negen mensen. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend.

Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het virus hebben opgelopen, is niet bekend.

Zorgen

Brabantse ziekenhuizen zien het aantal nieuwe patiënten met het coronavirus de laatste dagen weer wat stijgen. „Dat baart ons veel zorgen", zegt een woordvoerder van het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). „Veel mensen lijken te denken: het is over, we kunnen weer de hort op. Maar de strijd is nog niet gestreden."

Woensdag werden 80 nieuwe patiënten opgenomen met longklachten die duiden op het coronavirus, of bij wie het virus al was geconstateerd met een test. Sinds zaterdag, toen het om 61 mensen ging, is er weer een licht stijgende lijn.

Het aantal nieuwe opnames is overigens nog wel een stuk lager dan eind maart. Op 23 maart registreerden ziekenhuizen in de provincie liefst 280 nieuwe patiënten. NAZB wijst er echter op dat een vermindering van het aantal coronapatiënten hard nodig is om de reguliere zorg weer goed op te starten. „Alleen al hier in Brabant wachten 45.000 patiënten nu op hulp", zegt de woordvoerder. Ook de druk op zorgpersoneel is zeer groot.

De ziekenhuizen manen iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden, zoals afstand bewaren tot anderen en vaak de handen wassen. „Prima als mensen de deur uitgaan, maar houd wel die anderhalve meter afstand aan", zegt de woordvoerder van NAZB.

'Donkere wolk'

Voorzitter van het netwerk Bart Berden, tevens bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, ziet „een donkere wolk" boven de zorgsector in Brabant. Ook Limburg en Zuid-Holland kunnen het volgens hem nog moeilijk krijgen als er een tweede coronagolf komt. Berden maakt zich zorgen over zijn personeelsleden. „Die kunnen deze prestatie niet nog een keer leveren", verwoordde hij zijn vrees in een interview met radioprogramma 1 op 1, op NPO Radio 1. „Een tweede piek zal veel ongunstiger verlopen, die kunnen wij niet zomaar aan."

De ziekenhuisvoorzitter zegt dat er „een rantsoen zal moeten komen op zorg". Hij bedoelt dat ziekenhuizen scherpe keuzes moeten maken. Zo zouden bijvoorbeeld controles na operaties geschrapt kunnen worden. Er zit ook een ethische kant aan: „Geef je de zorg aan coronapatiënten voor wie de uitkomst niet zeker is, of geef je die aan een patiënt voor wie de prognose zeker gunstig is?"

Volgens Berden is het zeker nog geen tijd om de „intelligente lockdown" te beëindigen, meer eropuit te gaan of bijvoorbeeld kapperszaken te openen. Dat de basisscholen weer opengaan, is volgens hem wel „een heel verstandige keuze". Wat Berden betreft is overtuigend bewezen dat kinderen slechts een klein risico op besmetting lopen.