Dodental coronavirus stijgt met 48

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 48 nieuwe meldingen binnengekregen over sterfgevallen die zijn veroorzaakt door het coronavirus. Het zijn er vijf meer dan een dag eerder.

Daarmee is het officiële Nederlandse dodental opgelopen tot 4566, meldde de dienst dinsdagmiddag.

Het RIVM telt in deze cijfers alleen de mensen mee die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Zo overlijden in verpleeghuizen veel ouderen voor wie een ziekenhuisopname geen zin meer heeft.

Relatief laag

Dat het aantal overledenen relatief laag is, kan te maken hebben met Koningsdag. In weekenden worden steevast minder sterfgevallen gemeld dan doordeweeks. Veel mensen hadden maandag een extra vrije dag, ook al waren de festiviteiten ter ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander geannuleerd.

Het aantal ziekenhuisopnames is met 88 toegenomen. Ook hier kan de registratie een of meerdere dagen achterliggen. In totaal zijn sinds de uitbraak van het virus al 10.609 mensen opgenomen geweest in Nederlandse ziekenhuizen.

Nul nieuwe besmettingen Groningen en Drenthe

In Groningen en Drenthe werd de afgelopen 24 uur geen enkele nieuwe besmetting gemeld. In Noord-Holland werden de meeste mensen positief getest: 34. Noord-Brabant volgt met 33 bevestigde nieuwe gevallen.

Het virus treft zoals bekend vooral ouderen. Slechts 3,2 procent van alle overledenen die het RIVM heeft geregistreerd, was jonger dan 60 jaar.

Kerncijfers

Een overzicht van de belangrijkste cijfers over COVID-19 die dinsdagmiddag bekend zijn gemaakt.

• Totaal bevestigde gevallen: 38.416

• Aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 10.609

• Toename aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten: +88 (maandag: +65)

• Totaal bevestigde sterfgevallen: 4566

• Toename bevestigde sterfgevallen: +48 (maandag: +43).