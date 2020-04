Dodental coronavirus stijgt met 145

In het begin van de coronacrisis stond er op de site van het RIVM en de Rijksoverheid dat we bezoek aan ouderen zoveel mogelijk moesten beperken. Bezoek was toen toegestaan: beperkt, het liefst één-op-één en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Die tekst werd begin april gewijzigd in: 'Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder'. Die tekst is nu weer herschreven.

Op aandringen van ouderenbond ANBO is de tekst opnieuw herzien. De bond is blij dat het nu weer duidelijk is dat thuiswonende 70-plussers door één of twee vaste personen kunnen worden bezocht.

Groot sociaal isolement