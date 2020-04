Dodental coronavirus stijgt met 120 naar 4409

Nadat een aantal andere grote ketens bekendmaakten weer open te gaan, heeft ook De Bijenkorf aangegeven de deuren weer te openen.

De winkels zijn vanaf 29 april weer toegankelijk voor winkelend publiek. Wel zijn er speciale maatregelen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen.

Anderhalve meter afstand in de winkel is één van die logische maatregelen. Ook het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel aanwezig mag zijn, is beperkt. Net als in supermarkten zijn er ook in de Bijenkorf straks plexiglas schermen die de kassa's (en dus de kassamedewerkers) scheiden van de klant. Ook zijn er speciale looproutes gemaakt en de horeca is gesloten, net als de cosmeticadiensten.