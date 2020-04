Doden VK boven 20.000, positieve tekenen in Spanje en België

Het aantal doden in ziekenhuizen door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is tot boven de 20.000 gestegen. De afgelopen 24 uur meldden ziekenhuis 711 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal aantal toenam tot 20.217.

Het officiële dodental ligt overigens hoger. Het ministerie van Volksgezondheid meldde zaterdag dat 20.319 sterfgevallen in ziekenhuizen waren geteld en dat er de afgelopen dag 813 waren bijgekomen. In het land zijn vermoedelijk veel meer mensen overleden aan het virus. Verdachte sterfgevallen in verpleeghuizen komen niet voor in de dagelijkse update over het aantal doden. Andere landen maken daar wel melding van.

Dagdoden Spanje blijft onder de 400

Voor de tweede dag op rij hebben de Spaanse autoriteiten minder dan vierhonderd nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Volgens het ministerie van Volksgezondheid steeg afgelopen etmaal het dodental met 378 naar 22.902. Een dag eerder werden nog 367 nieuwe sterfgevallen geteld.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in Spanje inmiddels de 220.000 gepasseerd. Het land is na Italië, dat bijna 26.000 doden telt, het zwaarst getroffen land in Europa. De Verenigde Staten hebben wereldwijd de meeste coronadoden. Het dodental daar ligt boven de 50.000.

Ziekenhuisdruk België daalt flink

De druk op Belgische ziekenhuizen door de corona-epidemie neemt steeds meer af, blijkt volgens persbureau BELGA uit de nieuwste cijfers van het Belgische crisiscentrum. De afgelopen 24 uur is het aantal patiënten in ziekenhuizen per saldo gedaald met 160.

Zaterdag lagen nog 4195 coronapatiënten in ziekenhuizen, van hen zijn er 217 afgelopen etmaal opgenomen. Op de intensive care liggen nog 934 patiënten, 36 minder dan een dag eerder. 635 patiënten liggen aan de beademing.

Maximumprijs mondkapjes Italië

Italië gaat een maximumprijs invoeren voor mondkapjes. Het is een van de maatregelen die het land neemt nu het einde van de lockdown in zicht is. Ook gaat het land intensiever testen op immuniteit. Verwacht wordt dat de Italiaanse regering dit weekeinde uit de doeken doet welke beperkende maatregelen worden ingetrokken. Op 3 mei loopt de huidige termijn met maatregelen af.

Italiaanse media meldden vrijdag dat de regering de maatregelen de komende vier weken stapsgewijs wil versoepelen. Onder andere de vrijheid om het huis wanneer men dat wil te verlaten keert daarmee waarschijnlijk terug.