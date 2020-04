Dodelijkste coronadag VS, immigratiestop duurt 60 dagen

Het totale dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus is dinsdag de 45.000 gepasseerd. Het aantal doden is in iets meer dan een week tijd verdubbeld, blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

Dinsdag werden er bovendien meer dan 2.800 nieuwe doden in het land gemeld, daarmee is het een evenaring van de meest dodelijke dag in het land tot nu toe is. Onder andere staten als New Jersey, Pennsylvania en Michigan meldden het hoogste dodental op een dag tot nu toe.

In totaal zijn nu bijna 820.000 Amerikaanse besmettingsgevallen bekend, een toename van zo'n 26.000 op een dag. Wel is er al enkele dagen sprake van een lichte terugloop in het aantal nieuwe gevallen. Op 4 april meldden de VS nog 35.392 nieuwe besmettingen.

Immigratiestop

De immigratiestop die president Donald Trump maandag aankondigde zal vooralsnog voor zestig dagen gelden. De president bevestigde dinsdag tijdens een persconferentie dat hij immigratie in de VS opschort. Trump meldde dat hij het presidentiële decreet waarschijnlijk woensdag zal ondertekenen.

Na zestig dagen worden de maatregelen geëvalueerd. Trump zei dat zijn regering aanvullende maatregelen overweegt om de Amerikaanse arbeiders te beschermen. „De pauze in immigratie zal ook goed zijn voor de essentiële hoeveelheden aan medisch materiaal voor Amerikaanse burgers", meldde Trump. „Het zou verkeerd en oneerlijk zijn als Amerikanen die hun baan zijn kwijtgeraakt door het coronavirus worden vervangen door nieuwe immigranten die vanuit het buitenland worden ingevlogen", legde de president uit.

Een regeringsmedewerker zei dat er uitzonderingen zullen gelden, bijvoorbeeld mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus en ook arbeiders op boerderijen en in de Amerikaanse voedselverstrekking. Hij legde uit dat de regering wil dat bedrijven ontslagen arbeiders terug aannemen in plaats van die banen te geven aan immigranten die dan een lager salaris krijgen.