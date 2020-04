Dit keer in Amsterdam twee zendmasten in brand gestoken

Feest in Diergaarde Blijdorp, want de zwarte neushoorn Naima krijgt een kleintje. Dat meldt een verzorger van de Rotterdamse dierentuin in een vlog op de website. Naar verwachting komt het jong begin november ter wereld. Goed nieuws want de zwarte neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort.

Naima is voor de tweede keer drachtig. Eind 2017 kreeg ze ook een jong. De dierentuin sprak toen van een historisch moment, aangezien in Nederland één keer eerder een zwarte neushoorn was geboren. Dat was in 1960, eveneens in Blijdorp.

Volgens de verzorger leven er momenteel nog 5500 zwarte neushoorns en is het van groot belang ze te blijven fokken. In Afrika worden ze nog veel gestroopt. In Blijdorp leven momenteel drie zwarte neushoorns.