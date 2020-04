Disney komt met liveactionversie van Hercules

Disney werkt op dit moment aan een liveactionversie van de animatiefilm Hercules uit 1997. Dat melden diverse Amerikaanse media. Het is de volgende titel in een inmiddels lange reeks zeer succesvolle liveaction-remakes van animatieklassiekers als The Lion King en Jungle Book.

Hercules vertelt de Griekse mythe over de zoon van Zeus en Hera die zichzelf moet bewijzen voordat hij onsterfelijk kan worden. De belangrijkste stemmen in de tekenfilmversie werden ingesproken door Tate Donovan, James Woods en Danny de Vito. De tegendraadse komedie werd goed ontvangen door zowel critici als publiek.

Regisseur

Disney zou een aantal regisseurs op het oog hebben voor de remake, onder wie Jon Favreau (Jungle Book), Joe en Anthony Russo (Avengers: Endgame) en Gore Verbinski (Pirates of the Caribbean). Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Hercules klaar moet zijn, en of hij in de bioscoop of rechtstreeks naar streamingdienst Disney Plus gaat.

Heb je even een opfrisser van de film nodig? Bekijk de trailer uit 1997 hieronder: