Veel Kamerleden zetten hun vraagtekens bij het noodpakket. „Deze sector is als dominosteentjes. Als er één omvalt, vallen alle om. Deze sector moet gered worden, whatever it takes."

Het noodpakket voor de culturele sector dat het kabinet vorige week aankondigde, is niet voldoende om de sector door de coronacrisis te helpen, zo meldde minister Ingrid van Engelshoven dinsdag in een debat met de Tweede Kamer. Ze zei de vele zorgen en vragen te begrijpen, maar vroeg de Kamer ook „om enig geduld om het noodpakket uit te werken."

Uitwerken

Het kabinet liet onlangs weten 300 miljoen euro uit te trekken voor de cultuursector. Dat geld is voor de eerste maanden, benadrukte de minister, en verdere steun is niet uitgesloten. Het is volgens Van Engelshoven nu eerst zaak het pakket uit te werken en het geld zo snel mogelijk naar de plekken te krijgen waar het het hardst nodig is.

Een groot deel van het geld is bedoeld voor de zogenoemde culturele basisinfrastructuur en de rijkscultuurfondsen. Het is vervolgens aan die instellingen en instanties om ook weer kleinere ondernemers en kunstenaars in de cultuursector aan het werk te zetten.

Sceptisch

SP-Kamerlid Peter Kwint is sceptisch over deze benadering.

Ook Lodewijk Asscher (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks) vragen zich af of het geld wel snel op de juiste plek terecht zal komen.

Eerder besloot het kabinet de huren van rijksmusea op te schorten. Van Engelshoven sluit niet uit dat die uiteindelijk worden kwijtgescholden, maar wil eerst onderzoeken hoe dat het beste kan worden gedaan, en voor welke instellingen.

De minister is ook in gesprek met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) om te kijken of er via de belastingen nog op andere manier steun kan worden geboden.

Ook de gemeenten zijn kritisch. Een deel van het geld, 30 miljoen euro, is bedoeld voor een aantal regionale musea, podia en filmtheaters. Maar dat bedrag is volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) „volstrekt onvoldoende".