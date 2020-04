Denen willen massaal naar de kapper, boekingsite crasht

Het aantal werknemers in de zorg dat zich ziek meldt, is in de maand maart fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Meldde zich toen 10 procent van de werknemers ziek, in maart van dit jaar was dat al 14 procent. Het gaat hier alleen om ziekmeldingen en niet over de duur van de afwezigheid.

Dat zegt CNV Zorg & Welzijn op basis van cijfers van Vernet, een kennisnetwerk op het gebied van verzuim. Het is volgens de bond de eerste indicatie van de gevolgen van de coronacrisis op de personeelsbezetting.

„Voor het eerst wordt cijfermatig inzichtelijk welke tol corona eist van zorgpersoneel", aldus Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn. Ze ziet de cijfers over april dan ook met grote zorg tegemoet. Ze vreest eveneens ziekmeldingen doordat mensen met lichte klachten bang zijn dat ze niet of onvoldoende over beschermend materiaal kunnen beschikken als ze toch aan het werk moeten.