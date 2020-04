De Jonge oneens met hoe opiniemakers over corona spreken

Minister van Volksgezondheid De Jonge keur het af hoe opiniemakers als Marianne Zwagerman over het coronavirus spreken. Hebben ze dan ongelijk?

„Ik vind dat echt verschrikkelijk om op die manier over de ernst van dit virus te spreken". Dat zei de minister tegen Hart van Nederland. Volgens De Jonge snap je de ernst van dit virus, de overbelasting van de zorg en het beschermen van kwetsbare mensen niet als je niet begrijpt hoe het virus in de verpleeghuizen heeft huisgehouden, en gepaard gaat met veel overlijdens.

Hiermee reageerde de minister op de woorden van onder andere columniste en opiniemaker Marianne Zwagerman. Recentelijk vroeg zij zich in een column af of de maatregelen die Nederland treft tegen het virus niet te ernstig zijn. Jonge mensen zouden volgens Zwagerman te veel moeten opofferen.

„Dor hout"

Zwagermans tweet, waarin ze naar overleden coronapatiënten verwees als gekapt „dor hout”, leidde voor ophef. In een verklaring aan Hart van Nederland en op twitter liet Zwagerman weten dat ze het humaner vindt om sterfelijkheid te accepteren, dan om het leven van oude mensen te blijven rekken. Volgens haar gaan de maatregelen gepaard met te veel economische opofferingen.

Economisch beleid

Zwagerman is niet de eerste die ophef veroorzaakt met het bevragen van het Nederlandse coronabeleid. Zo kreeg Jort Kelder eerder deze maand veel woede over zich heen door te stellen dat het beleid slechts rokende ouderen met overgewicht redt. Ook Kelder was erop uit aan te wijzen dat de Nederlandse economie te veel zal lijden onder het beleid.

Niet alleen BN-ers doen uitspraak over het Nederlandse beleid. Zo stelde filosofe en voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer dat we momenteel te weinig praten over hoe we omgaan met de crisis en wat we inleveren binnen de huidige aanpak. ,,Hoeveel is het je waard als samenleving om die groep ouderen, die steeds groter zal worden, steeds langer te laten leven", zei ze tegen NOS.

De Jonge is druk

Of Hugo de Jonge verder zal reageren op de zorgen van opiniemakers over de economie, zal moeten blijken. Dit weekend is hij druk met de ‘appathon’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat al met datalekken te maken heeft gekregen.

Uit de droom helpen

„Als jij denkt dat we 100 miljard nog steeds kunnen investeren wanneer er 70.000 bedrijven failliet gaan dit jaar, en we 5 tot 700.000 werklozen hebben, dan moet ik je uit de droom helpen. Hugo de Jonge weet dat”, zegt Zwagerman op een filmpje op haar twitter.