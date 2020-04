Dave Roelvink en zijn plotseling hangende gezicht: 'Is niet normaal'

Vader Dries uit bezorgdheid op Facebook over het gezicht van z'n eerstgeboren zoon. Dave Roelvink zelf bericht er zeer uitgebreid over in z'n Instagram-stories, met z'n halve 'grijns' en dito adamskostuum.

Toen Dave Roelvink zijn vader woensdag belde met Facetime, wist Dries niet wat hij zag. De rechterkant van het gezicht van zijn zoon hing er niet fraai bij en de schrik sloeg hem om het hart. „Het zag er eng uit en leek op de symptomen van een beroerte." Hop, naar het ziekenhuis dus, waar Dave uitgebreid werd onderzocht. Ook werd bij hem een hersenscan gemaakt.

Dave zelf post op zijn Instagram stories uitgebreid filmpjes van hem in het ziekenhuis, met teksten erbij als 'Ik had weer wat...'. Als hij het ziekenhuis uitloopt, zegt hij dat er 'niets raars in z'n hoofd zit' en met een (halve) grijns erachteraan: „wonderbaarlijk genoeg." Hij bedankt iedereen voor de lieve berichtjes, „het was best wel eng wat er allemaal gebeurde." Daarna laat hij weten naar huis te gaan en op de bank te gaan liggen, „verder is er toch geen reet te doen."

Day after

De day after blijkt wel dat het Dave niet in de koude kleren is gaan zitten. Gekleed in slechts z'n boxer blikt hij terug op de avond en laat hij weten wat het gezichtseuvel hoogstwaarschijnlijk was. Hij vertelt dat hij na het ziekenhuis nog „oogdruppeltjes" in spoot, „en toen gebeurde er dus dit, lieve mensen..." Een Instagram-storie volgt, van hem en z'n hangende gezicht, waardoor hij er ineens heel anders uitziet, met z'n oog half-dicht en ene mondhoek naar beneden hangend. „Is niet normaal", hoor je zijn moeder zeggen. Een allergische reactie op die oogdruppels dus, denkt Dave.

Hierna volgen nog wat posts in panterbadjas („van me moeder") en van hem op de bank met z'n honden en z'n laatste update volgt vanuit de supermarkt, na een bezoekje aan de huisarts. Z'n hangende gezicht is inmiddels ver te zoeken, maar „het komt en het gaat", zegt hij. „Het moet vanzelf weggaan." Hij haalt nog even aan dat het ook „iets met stress" te maken kan hebben, „Of dus die allergische reactie. Maar mocht je me ergens tegenkomen en ik kijk 'zo' naar je, ik ben in ieder geval niet boos op je!"