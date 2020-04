Daar zijn de eerste eikenprocessierupsen weer!

De Britse premier Boris Johnson blijft leiding geven aan zijn regering, ook al ligt hij in het ziekenhuis. Zondag werd hij opgenomen vanwege het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van Downing Street wordt Johnson extra getest omdat hij „hardnekkige symptomen" blijft houden. Tien dagen geleden was al bekend dat Johnson positief had getest op het virus. Hij is voor zover bekend de eerste regeringsleider die vanwege het virus is opgenomen in het ziekenhuis.

De ziekenhuisopname is een voorzorgsmaatregel die volgt op het doktersadvies, aldus de woordvoerder. Johnson heeft onder meer hoge koorts die nog niet lijkt weg te gaan. Vrijdag sprak hij de Britten al toe in een videoboodschap over zijn persoonlijke situatie. „Hoewel ik me beter voel en zeven dagen in isolatie heb gezeten, heb ik nog steeds verhoging", zei Johnson toen.