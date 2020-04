CNV wil bonus voor supermarktpersoneel: 'Cadeaubon is middelvinger'

Vakbond CNV vindt dat supermarktmedewerkers een bonus verdienen voor hun harde werk in deze moeilijke tijden. CNV-bestuurder Jacqueline Twerda denkt aan enkele honderden euro's. Of dat ook echt gaat gebeuren, is echter nog maar de vraag. „Nederlandse supermarkten zijn echt kruideniers."

„Mensen zijn op dit moment aan het werk onder spannende omstandigheden, en dat ervaren ze ook zo", vertelt Twerda aan Metro. „In Frankrijk krijgen supermarktmedewerkers een bonus van 1000 euro, in Amerika 2 dollar extra op het uurloon. Dat zien onze mensen ook."

Het is niet zo dat Nederlands supermarktpersoneel helemaal niks krijgt, beaamt ze. „Ze krijgen een chocoladereep met 'Je bent een topper', een Pathé Thuis-voucher of een cadeaubon van 25 euro. Ik geloof best dat dat sympathiek bedoeld is, maar ergens is het ook een beetje een middelvinger. Het staat in nul verhouding met de omzet die ze draaien."

Omzetten

Dat het goed gaat met supermarkten in het coronatijdperk, is bekend. Marktonderzoeker IRI berekende dat de omzet van ketens als Albert Heijn, Jumbo en Lidl dit jaar tot nu toe zo'n 11,4 miljard euro was; bijna een miljard meer dan vorig jaar rond deze tijd.

Voor Twerda extra reden om hun medewerkers een extraatje te geven. „Ze draaien topomzetten op dit moment. Ik zou dus het gewoon een sympathiek gebaar vinden. Doen ze dat niet, wat ik eigenlijk verwacht, dan gaan we dat straks op de cao-tafel terugkrijgen. Dus in die zin zouden ze het zichzelf nu gemakkelijk kunnen maken."

Appels en peren

Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten zegt in een reactie op de oproep van het CNV tegen Distrifood dat de situatie in Nederland niet is te vergelijken met die in het buitenland. „Het zijn onvergelijkbare zaken. In elk land zijn de arbeidsvoorwaarden anders, de pensioenopbouw is anders, de lonen zijn anders, de werktijden zijn anders. Als dat ertoe leidt dat men daar een stapje erbij moet doen, dan doen zij dat."

Volgens Hoogstraaten heeft Nederland „een zeer fatsoenlijke cao" en is het dus „appels met peren vergelijken." Daar moet Twerda bijna honend om lachen. „Ik ben dat echt niet met haar eens. Onze Nederlandse supermarktbusiness draait ook gewoon op kinderarbeid. Dat is in het buitenland ook niet zo. Als je in Frankrijk op vakantie gaat, zie je geen vijftienjarige kinderen in de supermarkt. Dus onze supermarkten hebben qua loonkosten niks te klagen."

Spannend

„We vragen ook helemaal niet om structureel heel hoog loon", zegt Twerda. „We zeggen alleen: jullie halen nu de omzet uit de horeca voor een groot deel binnen, en er wordt enorm veel geld verdiend. Medewerkers vinden het hartstikke spannend om nu in de supermarkt te werken; ze moeten mensen tegenhouden die zonder karretje naar binnen willen, ze krijgen te maken met mensen die zich niet aan de regels houden, en ze zien sowieso veel meer mensen dan iedereen die braaf thuis zit te werken. Maar dat wordt van hen verwacht. Is het dan te veel gevraagd om te zeggen: we doen er een schepje bovenop?"

Dat 'schepje' hoeft niet per se 500 euro te zijn, zoals ze eerder in het NOS Radio 1 Journaal opperde. „Waar het om gaat: doe iéts. Keer een bonus uit. Joh, ze mogen het van mij ook 250 maken. Maar kom gewoon niet met een cadeaubon aanzetten."