Cambuur verbijsterd en boodschap Buma komt bij fans niét goed aan

Voetbalclub SC Cambuur is verbijsterd na besluit KNVB. „Deze muis krijgt nog wel een staart." Politicus en voetbalfan Sybrand Buma steekt via Twitter een hart onder de riem, maar dat komt niet bij iedereen goed aan.

Bij SC Cambuur is met boosheid en ongeloof gereageerd op het KNVB-besluit om in het betaalde voetbal dit afgebroken seizoen geen promotie en degradatie toe te passen. Daardoor moet de Friese club komend seizoen opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen. SC Cambuur was in de eerste divisie als stevige koploper dicht bij een terugkeer op het hoogste niveau. „Dit komt aan als een mokerslag", zegt algemeen directeur Ard de Graaf bij Omrop Fryslân. „Het is een ongekend besluit. Ik vind het onbegrijpelijk."

Twee maten

Volgens De Graaf heeft de KNVB met twee maten gemeten. „De Europese plekken worden toegewezen op basis van de ranglijst na 75 procent van de wedstrijden. Maar bij promotie en degradatie laat de KNVB dat los, dat leggen ze op het bordje van de andere clubs." Cambuur heeft juridische stappen tegen de KNVB nog in overweging. „Daar zullen we ons over gaan buigen. Daar komen we zo snel mogelijk op terug. Deze muis krijgt nog wel een staart."

Te vroeg

Supporter en politicus Sybrand Buma probeert de supporters te steunen, vlak nadat de KNVB bekend heeft gemaakt dat de club níet promoveert naar de Eredivisie.

„Het coronavirus maakt alles anders. Laten we daar vooral begrip voor hebben. Voor ons Leeuwarders is Cambuur gewoon kampioen. Voor nu zeg ik tegen alle supporters: blijf gewoon thuis, vier stiekem dat Cambuur toch de beste is en ga volgend jaar mee naar het stadion om ze weer aan te moedigen."

Goed bedoeld, maar voor veel fans nog wel wat vroeg...