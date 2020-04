Britten en inwoners New York langer binnen

Zowel in Groot-Brittannië als de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn de coronamaatregelen verlengd.

De staat New York met de gelijknamige metropool verlengt de coronamaatregelen tot 15 mei. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo donderdag laten weten.

Het besluit houdt in dat de lockdown in coördinatie met andere staten gehandhaafd blijft. Niet-essentiële werknemers moeten thuisblijven en de regels voor sociale afstand blijven zoals ze zijn. We moeten op deze weg blijven, zei Cuomo.

Mondkapje in ov

Verder moeten New Yorkers een mondkapje dragen in het openbaar vervoer, ook in taxi's als Uber. Cuomo verlengde ook de sluiting van bedrijven en scholen met twee weken tot ten minste 15 mei.

Het aantal mensen dat in de Amerikaanse staat in een ziekenhuis was opgenomen voor het nieuwe coronavirus daalde tot het laagste niveau in meer dan een week. Volgens Cuomo een bewijs dat de zwaarst getroffen staat de verspreiding van het virus nu onder controle heeft.

Luguber beeld, een lege straat in Queens, New York. | Foto: AFP / Johannes Eisele

‘Heropening’

President Trump kondigde eerder aan dat hij donderdag een persbijeenkomst houdt over „heropening" van de Amerikaanse economie. De piek van het aantal besmettingen met het coronavirus in de VS is waarschijnlijk bereikt, zei hij woensdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Britten tot 7 mei

Ook de Britten moeten langer binnenblijven. De Britse regering heeft de maatregelen verlengd die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De lockdown geldt nog zeker drie weken, tot 7 mei.

Een versoepeling van de huidige maatregelen zou zowel de volksgezondheid als de economie schaden, aldus minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Hij is de vervanger van de door het coronavirus gevelde premier Boris Johnson.

Het Verenigd Koninkrijk ging op 23 maart in lockdown, later dan andere grote Europese landen.

De anders zo volle trappen in de metro van Londen. | Foto: AFP / Justin Tallis

Elders

Duitsland, België en Frankrijk verlengden de strenge coronaregels onlangs al tot in mei. Andere landen zoals Denemarken en Oostenrijk versoepelden de beperkingen juist iets. Zij namen ook eerder maatregelen. Donderdagavond kwam Polen daarbij.