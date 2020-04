'Britse regering te laks met voorbereidingen aanloop crisis'

Volgens ingewijden heeft de Britse regering mogelijkheden laten liggen om voorbereidingen te treffen in de aanloop naar de coronacrisis. The Sunday Times concludeert in een reconstructie dat het land slecht was voorbereid op een pandemie en pas laat in actie kwam.

Verder schrijft de krant dat waarschuwingen van experts aan dovemansoren gericht leken te zijn. Zo boekte de overheid in februari weinig vooruitgang bij het inkopen van mondkapjes en andere belangrijke uitrusting voor medisch personeel. Er zouden zelfs 279.000 stuks beschermende uitrusting naar China zijn gestuurd, op verzoek van de autoriteiten in dat land.

Ook naar de rol van premier Boris Johnson, die het virus later zelf opliep, wordt kritisch gekeken. Zo miste hij vijf bijeenkomsten van zijn crisiskabinet over de virusuitbraak, zo stelt een anonieme regeringsadviseur.

Trainingsoefening

Een andere ingewijde zegt in de krant dat in 2016 voor het laatst is geoefend op een pandemie. Tijdens die oefening, die Cygnus heette, was duidelijk dat er veel ruimte voor verbetering van de aanpak nodig was.

Zo bleek uit de oefening al dat er een gebrek aan beschermende uitrusting en beademingsapparaten was. Plannen voor verbetering bleven op de plank liggen. Dat komt volgens de bron onder meer doordat alle aandacht uitging naar voorbereidingen voor een no-deal-brexit.