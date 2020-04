Breed gebruik mondkapjes 'niet wenselijk' en 'duivelse dilemma's'

Tijdens de persconferentie woensdagavond spraken premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid over onder meer de app, testen, het dragen, of juist niet, van mondkapjes, „duivelse dilemma’s” en „het nieuwe normaal."

Het kabinet gaat de bevolking niét adviseren mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer en de publieke ruimte, zoals de Duitse en Belgische regering eerder vandaag wel deden. De Jonge wees op de schaarste en benadrukte dat de kapjes in de zorg „het hardste nodig zijn" en als mensen mondkapjes op straat gaan dragen, kunnen diezelfde mondkapjes „dus niet in de zorg" worden gebruikt.„Laten we zorgen dat we het niet voor onszelf willen hebben en voor schijnveiligheid willen gebruiken.” Het kabinet gaat af op de adviezen van het Outbreak Management Team van het RIVM, zei De Jonge meerdere keren, „en dat stelt dat het dragen van mondkapjes buiten de zorg niet nodig is.”

'Houd vol'

Premier Rutte zei dat hij begrijpt dat mensen vurig hopen op versoepeling van de regels. „Maar het loket kan niet in een keer open." Volgens het kabinet zijn dit de drie belangrijkste criteria voor een besluit over het versoepelen van de coronamaatregelen: druk op de zorg, bescherming van ouderen en mensen met een zwakke gezondheid en zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. „Het kan ook dat we een stap terug moeten zetten als het virus weer om zich heen grijpt.” Wat hem betreft blijft de boodschap: „houd vol.”

Als de coronamaatregelen worden versoepeld, moet op veel plekken schaarse ruimte worden verdeeld. Hij noemde als voorbeelden het openbaar vervoer, de publieke ruimte, bedrijfskantines en schoolpleinen. „Dat leidt tot duivelse dilemma's", zei Rutte, „die we de komende weken moeten durven bespreken."

Testen

Het belangrijkste blijft om de kwetsbaren te beschermen en de mensen in de zorg te ontlasten. De stappen naar het „nieuwe normaal" moeten volgens minister De Jonge heel behoedzaam worden genomen. Voorwaarde blijft dat er genoeg beschermingsmiddelen zijn en dat er goed zicht komt op het virus. „We moeten testen.”

Momenteel kunnen er ongeveer 6000 coronatesten per dag worden afgenomen. En dat betekent dat alle zorgmedewerkers die klachten hebben, zich nu moeten kunnen laten testen op het coronavirus. De testcapaciteit zelf is uitgebreid naar 17.500 testen per dag. Daarvoor zijn 45 laboratoria ingeschakeld die inmiddels zijn goedgekeurd door het RIVM. Maar omdat die nog niet op volle toeren werken, ligt het aantal testen dat wordt afgenomen vooralsnog lager. Dat heeft onder meer te maken met de leveranties van spullen die nodig zijn om de testen te kunnen doen. Het aantal testen zal volgens de minister wel snel oplopen. Binnenkort moet dat naar 29.000 per dag gaan.

Volgende week komt meer duidelijkheid over de plannen van het kabinet voor een corona-app. Er zijn 750 voorstellen binnengekomen. De Jonge gaat de komende dagen met experts om tafel. Wanneer de app komt, kon hij niet zeggen.

Volgende week bespreekt het kabinet ook of de coronamaatregelen wel of niet versoepeld kunnen worden na 28 april, liet Rutte tot slot weten. „Ik hoop op iets te verruimen, maar dan gaat het om een beperkte versoepeling." Meer wil hij er niet over zeggen. „Ik kan echt niet voorspellen hoe het gaat lopen. Het gaat stap voor stap. Dat is het nieuwe normaal.”