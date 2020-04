Bouwvakkers mogen weer bouwen aan Notre-Dame

Om 10.00 uur zingen ‘we’ maandag, nu Koningsdag Woningsdag geworden is, het Wilhelmus gezamenlijk thuis. Maar ja, ken jij de tekst uit je hoofd?

Bijna de helft van de Nederlanders, 43 procent, geeft toe de tekst van ons nationale volkslied niet zomaar even uit het hoofd op te kunnen lepelen. En dat nu gevraagd is om op de door corona zo bijzondere Koningsdag samen uit volle borst te doen. Vanaf je balkon, vanuit je raam of de voordeur, of terwijl je in de voor- of achtertuin staat. Of zittend op de bank zodat niemand je hoort. Het Amsterdamse Concertgebouworkest begeleidt de zangers in het hele land voor de melodie (live op NPO 1), maar ja, dan die tekst nog. Wie nu meemummelt, valt door de mand.

Spiekblikje