De 55-jarige Britse premier Boris Johnson, die tot afgelopen vrijdag op de intensive care lag, maakt het goed. Hij kan wandelingetjes maken, doet Sudoku, en kijkt volgens bronnen de Lord Of The Rings-trilogie en Love Actually.

Dat meldt Metro UK. Ondanks Johnsons „opperbeste stemming” zal hij tijd nodig hebben om te herstellen. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel vandaag tijdens een persbijeenkomst in Downing Street. „De boodschap aan de minister-president is dat we willen dat hij beter wordt en dat hij wat tijd nodig heeft om te rusten, te herstellen en op krachten te komen”. „Dat is van vitaal belang”, aldus Patel. „Het hele kabinet ondersteunt deze boodschap.”

Luisteren naar adviezen

Medewerkers verwachten dat Johnson ongeveer een maand niet zal kunnen werken. „De premier staat aan het begin van zijn herstel”, zegt de woordvoerder, die de vraag kreeg wanneer Johnson weer aan de slag gaat. „Hij luistert naar de adviezen van zijn medische team.”

Boris Johnson kijkt Love Actually in ziekenhuisbed | Foto: ANP.

Post van verloofde

Johnson laat zich bovendien goed verzorgen door de staf van Downing Street nummer 10. Dankzij hen beschikt Johnson over een iPad met daarop films als Groundhog Day en Home Alone.

Ondertussen stuurt Johnsons zwangere verloofde, Carrie Symonds, hem dagelijks updates, brieven en foto’s van hun ongeboren kind.

Carry Symonds, Johnsons zwangere verloofde, stuurt hem kaartjes | Foto: ANP.

Voorzorgsmaatregel werd ernst

De Britse premier werd zondag opgenomen in het St Thomas’ Hospital in Londen, dit op advies van zijn dokter. Tien dagen nadat was gebleken dat hij het longvirus had, toonde hij namelijk nog steeds symptomen.

Hoewel zijn ziekenhuisopname een „voorzorgsmaatregel” was, de premiers zelfs werk deed vanuit zijn ziekenhuisbed, was hij er diezelfde zondagavond slecht aan toe. Hij werd overgeplaatst naar de intensive care.

Afgelopen donderdag werd hij naar een gewone zaal verplaatst. Hij bedankte het medisch team voor hun „geweldige zorgen”.