Boa's willen wapenstok en gaan met Aboutaleb rond de tafel

Ze mogen weer het veld op en daar zijn ze blij mee.

Ajax heeft de training weer hervat op het eigen complex De Toekomst en daar zijn zowel spelers als trainer content mee. „Het is heel vreemd, maar als je zo lang uit de running bent, is het prettig om te mogen starten. We mogen weer het veld op en daar zijn we blij mee", reageert trainer Erik ten Hag bij Ajax TV. „Het belangrijkste is dat de spelers de bal voelen en plezier hebben, vervolgt hij, en zo geschiedde tijdens de eerste training. „Je ziet dat ze er blij mee zijn. Iedereen heeft de schema's thuis goed uitgevoerd en is op een bepaald niveau gebleven, maar dat is totaal anders dan een goede voetbalconditie."

Het is wel weer even wennen aan de bal, verklapt hij, zeker als je die twee maanden niet hebt aangeraakt. „Van daaruit gaan we weer aan die specifieke voetbalconditie bouwen." De training is nog maar een beginnetje, besluit Ten Hag met een kleine, maar zichtbaar opgeluchte glimlach op het gezicht, „Maar we hebben wel weer een vooruitzicht."