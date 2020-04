Bloed Tom Hanks en zijn vrouw gebruikt voor ontwikkeling vaccin

Als zijn bloed wonderbloed blijkt, weet hij al de naam voor het vaccin.

Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn hersteld van het coronavirus en bieden nu hun bloed aan om te helpen bij de ontwikkeling van een coronavaccin, vertellen ze in de podcast 'Wait, Wait... Don't Tell Me.' „We kwamen erachter dat we de antilichamen dragen."

„We werden niet benaderd, we hebben echt gezegd: Willen jullie ons bloed? Kunnen we ons plasma doneren?", vertelt de acteur. Als een coronavaccin daadwerkelijk voortkomt uit de bloeddonatie van Hanks, heeft hij al een naam ervoor bedacht, woordgrapt hij. „Ik noem het graag het Hank-ccin."

Zwaar

Hanks en zijn vrouw testten begin maart positief op het coronavirus. Ze waren in Australië voor de opnames van Baz Luhrmann's biopic over Elvis Presley. Ze keerden eind maart terug naar hun huis in Los Angeles na een periode van quarantaine waarin vooral Rita het zwaar te verduren had, blikt haar echtgenoot terug. „Rita heeft het moeilijker gehad dan ik. Ze had veel hogere koorts en ze had nog andere symptomen. Ze verloor haar smaak en geur en was zo misselijk dat ze op de grond van het bed naar de badkamer moest kruipen."