blijfthuis: zaterdag ging het goed, nu de zonnige zondag nog

Nederlanders hebben zich zaterdag over het algemeen goed aan het dringende advies te hebben gehouden om thuis te blijven. Ondanks het mooie lenteweer werden reactiegebieden, stranden en andere natuurgebieden grotendeels gemeden.

Veel straten waren leeg en waar het druk was hielden mensen goed afstand. Bij bouwmarkten en tuincentra werd her en der wel drukte gesignaleerd. Voor de zonnige zondag met kans op 20 graden werd vooraf vooral gevreesd dat mensen hun heil gaan zoeken in bossen, op stranden en parken.

Veel maatregelen zijn genomen. Parkeerterreinen aan de kust zijn afgesloten. In Amsterdam geldt een vaarverbod op de grachten en is het doorgaans drukke Vondelpark beperkt toegankelijk.

Waar ging het mis?

Op enkele plekken ging het zaterdag mis. De bekende markt Plein 40-45 in de Amsterdamse wijk Slotermeer moest in de loop van de middag wegens te grote drukte worden gesloten. Er stonden al minder kraampjes om de ruimte te vergroten – normaal gesproken is het daar over de hoofden lopen – maar mensen stroomden toch toe. In Den Haag werden een café en een casino die tegen alle regels in toch de deuren openden, gesloten. Enkele tientallen bezoekers werden op de bon geslingerd. Ook in Den Haag, werd ingegrepen in het Zuiderpark. Daar stonden mensen en kinderen 'op een kluitje' te wachten voor speel- en sporttoestellen. In Brabant lapte een groep van 75 autocrossers de maatregelen volledig aan hun laars. Zij waren aan het racen in de buurt van het vliegveld Breda International Airport. Er kwam nog publiek kijken ook. De politie stopte het gecross, maar later op de dag ging dertig man verder bij Lage Veluwe. Allen gingen met een fikse bekeuring wegens onacceptabel gedrag naar huis.

Politie te paard handhaafde zaterdag in Zandvoort. | Foto: ANP / Koen van Weel

Natuurgebieden

Staatsbosbeheer zag zaterdag wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar het was „relatief rustig". Er waren geen problemen. Volgens een woordvoerder leek het erop dat mensen naar de adviezen geluisterd hebben. De organisatie hoopt dat mensen er ook vanaf zien om zondag naar de gebieden toe te gaan. Dat geldt ook voor Natuurmonumenten. Dat het nu beheersbaar en rustig was in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zei een woordvoerster zaterdagmiddag. „Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen morgen hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen."

Een drone hield zaterdag de redelijk drukke Woonboulevard van Heerlen in de gaten. | Foto: ANP / Marcel van Hoorn

In de treinen lijken reizigers zich zaterdag ook goed aan de maatregelen te hebben gehouden, zegt een woordvoerder van de NS. Het kleine aantal mensen dat nog met de trein reist, namelijk zo'n 7 á 8 procent van het reguliere aantal reizigers, houdt goed afstand van anderen.

Tip

Voor wie toch nog overweegt ‘de hort’ op te gaan. Sluit op je zonnige balkon even vijftien seconden je ogen en denk aan al die zorgmedewerkers die, terwijl jij de warmte op je gezicht voelt, zondag voor levens van mensen vechten. Dan is het ongetwijfeld niet zo moeilijk om te denken: #blijfthuis.